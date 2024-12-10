Yolsuzluk davası başladı! Katil Netanyahu mahkemede!

Rüşvet, dolandırıcılık ve kamu görevine olan güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla beş yıl boyunca yargılanan Binyamin Netanyahu, kendisine on yıla kadar hapis cezası getirebilecek bir yolsuzluk davasında ilk kez mahkemede hakim karşısında.

Rüşvet, dolandırıcılık ve kamu görevine olan güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla beş yıl boyunca yargılanan Binyamin Netanyahu, kendisine on yıla kadar hapis cezası getirebilecek bir yolsuzluk davasında ilk kez mahkemede ifade verecek.

Mahkeme dışında bir AFP gazetecisi, Tel Aviv'de görülen davada esirlerin aileleri mahkeme binasının önünde "Bibi hapse" sloganları atıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu mahkeme salonuna giriyor (AFP)

İsrail başbakanının mahkemeye fiziksel olarak son çıkışı İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırısıyla savaş başlamadan önce, Haziran 2023'te olmuştu.