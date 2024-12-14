Suriye zaferi dünya medyasında: Erdoğan’ın bölgesel etkisi genişliyor

İsrail, Beşşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'nin başkenti Şam'ın stratejik bölgesi olan Kasyun Dağı çevresinde devrik lider Esad'in kardeşi Mahir Esad'in daha önce komuta ettiği 4. tümenin karargahına hava saldırısı düzenlerken, ABD medyası Türkiye'nin bölgesel etkisinin giderek arttığına dikkat çekti ve Esad'ın devrilmesi sonraki süreçte Ankara'nın merkezi bir rol oynayabileceğini yazdı.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Washington Post 'Günün Dünya Analizine' Türkiye'yi taşıdı ve "Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye Suriye'de kazanan olarak ortaya çıkıyor. Türkiye, Suriye'nin siyasi geçişini yönlendirmede en güçlü eli olan dış güç oldu" ifadelerini kullandı.

Analizde "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin başkenti Ankara'da Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Buluşma, ABD yetkililerinin Suriye'de kilit devlet kurumlarını ve sivilleri koruyan 'kapsayıcı' bir siyasi sürecin geliştirilmesine odaklanmasıyla, Türkiye'nin önümüzdeki haftalarda oynayacağı merkezi rolü yansıtıyordu" ifadeleri yer aldı ve şöyle devam etti:

"Türk yetkililer hız kesmeden ilerliyor. Türkiye, yıllardır kesilen diplomatik ilişkilerin ardından Perşembe günü Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açarak geçici bir büyükelçi atadı. Erdoğan'ın iktidar partisinden milletvekilleri, Türk iş insanlarını Halep gibi Suriye şehirlerine keşif turlarına götürdü; buralarda yakın zamanda kazançlı inşaat sözleşmelerinin sunulması bekleniyor. Ankara ayrıca Türkiye'deki 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin, koşullar uygun olduğunda, ülkelerine dönmeleri teşvik ediliyor."

"Perşembe günü, Türkiye'nin istihbarat başkanı İbrahim Kalın, muhalif liderlerle görüşmeler yapmak üzere Şam'da göründü. Haberlere göre, yükselen fraksiyon Hayat Tahrir el-Şam'ın üst düzey bir yetkilisi tarafından arabayla gezdirildi ve kentin ünlü Emevi Camii'nde dua etti. On yıl önce Erdoğan, Esad rejimini ve Suriye halkına yönelik katliamlarını sert bir şekilde eleştirerek, bir gün o caminin avlularında dua edeceğine söz vermişti. Bu hayal yakında gerçeğe dönüşebilir."

FP: TÜRKİYE ARAP ULUSLARINI SAKİNLEŞTİREBİLİR

Foreign Policy "Esad Sonrası Suriye Yeni Bir Bölgesel Düzeni Nasıl Başlatabilir" başlıklı yazında "Türkiye, Suriye'nin komşularını ve Körfez ülkelerini siyasi geçişte merkezi bir rol oynamaya davet ederek İslamcı bir yönetimden korkan Arap uluslarını sakinleştirebilir" yorumunu yaptı.

Dergi ayrıca "Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasıyla, Suriye'nin iç siyasi düzeni bir gecede değişmekle kalmadı; jeopolitik kimliği de değişti. Suriye artık İran'ın 'direniş ekseni'nin bir parçası değil veya Moskova'nın hem hava hem de deniz üsleri ile derin stratejik ayak izine sahip olduğu Rusya'nın Arap dünyasındaki müttefiki değil" ifadelerini kullandı.

ME EYE: MİT ZİYARETİ ERDOĞAN'IN ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Orta Doğu'nun önde gelen yayın organlarından Middle East Eye, Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında Mısır'ı ziyaret edeceğini öne sürerek "Mısırlı yetkililerin Erdoğan'ın ziyaretini güvence altına almaya çalıştığını" bildirdi.

Yayın organı "Ziyaret, Esad hükümetinin gitmesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'da bir geçiş hükümeti kurmasıyla Erdoğan'ın bölgesel etkisinin nasıl genişlediğini vurguluyor" ifadeleri kullanırken ekledi:

"Batılı ve bölgesel yetkililer, Türkiye'nin istihbarat şefi İbrahim Kalın'ın Perşembe günü Şam'da olduğunu ve onlara grup üzerinde rakipsiz bir etki sağladığını söylüyor. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başkanı İbrahim Kalın, ziyareti sırasında Suriye başkentinde görüntülendi. Emevi Camii'ni ziyaret ederken silahlı korumalar tarafından çevrelenmişti. Kalın daha sonra HTŞ askeri lideri Ebu Muhammed Golani tarafından siyah bir sedanla Şam'da gezdirilirken görüntülendi."

Yayın organı "Mısır'ın Türkiye ve İran arasında arabulucu" olacağını iddia ederken "Kahire'de Erdoğan'ın katılması beklenen zirveye İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekşiyan'ın bekleniyor ve Sisi, Erdoğan ile İranlı mevkidaşı arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapmayı umuyor" notu düştü.

NEWSWEEK: ABD VE TÜRKİYE ARASINDA SURİYE ANLAŞMASI

ABD'li Newsweek dergisi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ziyaretiyle ilgili "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ülkelerinin Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin geleceğine ilişkin vizyonlarında genel olarak aynı fikirde olduklarını duyurdular" yorumu yaptı ve ekledi:

"Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'nin geleceği belirsizliğini korurken, Blinken, son yıllarda terörist grubun toprak halifeliğini ortadan kaldırmak için her iki ülkenin de gösterdiği ortak çabalara atıfta bulunarak, DEAŞ'ı kontrol altında tutmanın önemine dikkat çekti.

CHATHAM HOUSE: TÜRKİYE KAZANAN OLARAK ORTAYA ÇIKTI

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House Suriye ile ilgili detaylı analizine "Türkiye Suriye'de kazanan olarak ortaya çıktı" ifadeleriyle başladı.

"Hiçbir kriz Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politikadaki yerini Suriye çatışması kadar yeniden tanımlamadı. Türkiye, Suriye ile 900 km'den fazla olan en uzun kara sınırını paylaşıyor. Bu nedenle Suriye, Türkiye için yalnızca bir dış politika meselesi değil, aynı zamanda bir iç politika meselesidir" denilen analiz Türkiye ile ilgili şu detaylarla sürdü:

"Hükümetin politikasını yüksek sesle eleştiren Türkiye muhalefeti, uzun zamandır Ankara'nın artık devrilen Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesini savundu. Esad'ın düşmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti politikalarının haklı çıktığını düşünüyor. Türkiye'nin yıllar içinde yakın bağlar geliştirdiği aktörler Şam'da daha fazla etki ve güç elde etmeye hazırlanırken, Ankara Suriye'de önemli kaldıraçları elde etmeye hazırlanıyor."

Düşünce Kuruluşu ayrıca "Suriye'de 13 yıl süren çileli savaşın ardından Ankara sonunda kazandığını hissediyor. Ancak gerçek görev, çatışma sonrası aşamayı kazanmak, Suriye'de barışı sağlamak ve çatışmanın tekrarlanmasını önlemek" şeklinde bir yorum yaptı.