Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Frankfurt'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin eski konsolosluk binasını işgal etti.

Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler (Foto: ahaber.com.tr)

TERÖR SEVİCİLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SEMBOLLERİNİ ASARAK OLAY YERİNDE İSYAN ÇIKARDI

PKK/YPG sempatizanları, Frankfurt Zeppelinallee'deki koruma altındaki villanın iskelesine terör örgütünün sembollerini asarak olay yerinde isyan çıkardı.

Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler (Foto: ahaber.com.tr)

ALMAN POLİSİ İZLEMEKLE YETİNDİ

Alman polisi ise terör örgütü sempatizanlarını izlemekle yetindi. Polisin bu davranışışı, Türk toplumunun ve uluslararası gözlemcilerin eleştirilerine yol açtı.