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Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2024 23:50 Güncelleme: 15.12.2024 00:37
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Almanya’da PKK provokasyonu! Frankfurt’taki Türkiye’nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler

Terör örgütü PKK sempatizanları Almanya'da da baş gösterdi. Frankfurt kentinde onlarca PKK/YPG terör örgütü sempatizanı, Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal etti. Alman polisi ise terör örgütü sempatizanlarını izlemekle yetindi.

Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Frankfurt'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin eski konsolosluk binasını işgal etti.

Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler (Foto: ahaber.com.tr)Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler (Foto: ahaber.com.tr)

TERÖR SEVİCİLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SEMBOLLERİNİ ASARAK OLAY YERİNDE İSYAN ÇIKARDI
PKK/YPG sempatizanları, Frankfurt Zeppelinallee'deki koruma altındaki villanın iskelesine terör örgütünün sembollerini asarak olay yerinde isyan çıkardı.

Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler (Foto: ahaber.com.tr)Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler (Foto: ahaber.com.tr)

ALMAN POLİSİ İZLEMEKLE YETİNDİ
Alman polisi ise terör örgütü sempatizanlarını izlemekle yetindi. Polisin bu davranışışı, Türk toplumunun ve uluslararası gözlemcilerin eleştirilerine yol açtı.

ALMANYA'DA PKK PROVOKASYONU!

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