Almanya'da PKK provokasyonu! Frankfurt'taki Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal ettiler
Terör örgütü PKK sempatizanları Almanya'da da baş gösterdi. Frankfurt kentinde onlarca PKK/YPG terör örgütü sempatizanı, Türkiye'nin eski konsolosluk binasını işgal etti. Alman polisi ise terör örgütü sempatizanlarını izlemekle yetindi.
Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Frankfurt'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin eski konsolosluk binasını işgal etti.
TERÖR SEVİCİLER TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SEMBOLLERİNİ ASARAK OLAY YERİNDE İSYAN ÇIKARDI
PKK/YPG sempatizanları, Frankfurt Zeppelinallee'deki koruma altındaki villanın iskelesine terör örgütünün sembollerini asarak olay yerinde isyan çıkardı.
ALMAN POLİSİ İZLEMEKLE YETİNDİ
Alman polisi ise terör örgütü sempatizanlarını izlemekle yetindi. Polisin bu davranışışı, Türk toplumunun ve uluslararası gözlemcilerin eleştirilerine yol açtı.