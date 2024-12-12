PKK’nın Tel Rıfat ve Münbiç’teki tünel ağları görüntülendi! Türkiye’ye saldırıp bu tünelde saklanmışlar

Suriye'nin Halep kentine bağlı Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri, iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG denetimine girdi. Teröristler, kontrolü ele almasının ardından her iki ilçede yaşayan sivilleri uyguladığı baskılar ile göç etmeye zorladı.

DHA'nın haberine göre Tel Rıfat ve Münbiç'te yaşayan binlerce sivil, terör örgütünün baskılarından kaçarak sınır bölgesindeki çadır kamplarda yaşamaya veya Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Terör örgütü baskısı ile yerlerinden edilen sivillerin evlerine ise Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan PKK/YPG yanlıları yerleştirildi.

Teröristler, Tel Rıfat ve Münbiç’i köstebek yuvasına çevirmiş (DHA)

SİVİLLERE SALDIRIP, TÜNELLERE GİZLENDİLER

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Halep'e bağlı Tel Rıfat ve Münbiç'te kontrolü ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından terör örgütü tarafından Türkiye'yi ve Türkiye sınırındaki Suriyeli sivilleri hedef alan saldırılar yapıldı. Bu saldırıların ardından tespit edilen teröristlerin bulunduğu alanlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından ateş altına alınıyordu. Ancak, teröristlerin saldırıların ardından yer altına inşa edilen tünellere gizlenerek uzak ve top atışlarından korunduğu ortaya çıktı.

Teröristler, Tel Rıfat ve Münbiç’i köstebek yuvasına çevirmiş (DHA)

Zeytin Dalı Harekatı sonrasında yapılan incelemelerde ulaşılan tünellerin benzerleri Tel Rıfat ve Münbiç'te de ortaya çıktı. Her iki ilçenin Suriye Milli Ordusu tarafından özgürleştirilmesinin ardından detaylı inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalarda aralarında Tel Rıfat Hastanesinin de bulunduğu birçok kamu binası ile onlarca evin altında tünellere rastlandı.

Teröristler, Tel Rıfat ve Münbiç’i köstebek yuvasına çevirmiş (DHA)

FARKLI NOKTALARA ERİŞİM SAĞLIYORLARMIŞ

Suriye Milli Ordusu unsurlarının yaptığı incelemelerde ulaşılan çok sayıda tünelin kilometrelerce uzunluğunda olduğu belirlendi. Merdivenle inilen ve yerin birkaç metre altında başlayan kilometrelerce uzunluğundaki tünellerin yer yer sağ ve sola ayrılarak çok farklı noktalara erişim sağladığı ortaya çıktı. Kazılan tüneller ile olası hava saldırılarının yanı sıra teröristlerin Türkiye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırıların ardından yapılan misilleme atışlarından da kendilerini koruduğu görüldü.

Teröristler, Tel Rıfat ve Münbiç’i köstebek yuvasına çevirmiş (DHA)

HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Ortaya çıkan terör tünellerinde Suriye Milli Ordusu tarafından tuzaklanmış patlayıcı incelemesi yapılıyor. Titiz şekilde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından tünellerin yıkılarak, giriş ve çıkış noktaları beton örülerek kapatılarak imha edileceği belirtildi. SMO unsurları ayrıca sivillerin yeniden dönüş yaptığı ilçelerdeki evlerde de teröristler tarafından olası tuzaklama ihtimaline karşı detaylı bomba araması yapılarak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Münbiç'te teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu (AA)

MÜNBİÇ'TE TERÖRİSTLERİN KARARGAH OLARAK KULLANDIĞI OKULDA TÜNEL BULUNDU

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesindeki bir okulda teröristlerce kazılan tünel keşfedildi.

AA'da yer alan habere göre Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyon kapsamında Münbiç'i terörden kurtaran SMO güçleri, ilçede arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Münbiç'te teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu (AA)

Teröristlerce askeri karargah olarak kullanılan Buhteri adlı okulda yapılan araştırma kapsamında, PKK/YPG terör örgütü tarafından kazılan 1 kilometre uzunluğunda tünel ve örgüt unsurlarının terk ettiği eşyaların kalıntıları bulundu.

Arama tarama çalışmalarına katılan SMO askerlerinden Musap Ömer, yaptığı açıklamada, çalışmalar kapsamında bulundukları okulda 1 kilometre uzunluğunda tünel keşfettiklerini belirtti.

Münbiç'te teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu (AA)

Tünelin içerisinde patlayıcı bulduklarını kaydeden Ömer, "Tünel, hemen okulun altında bulunuyor. İnsanların özgürlüğünü kısıtlayan terör örgütü, okulları, hastaneleri ve sivilleri kalkan olarak kullanıp terör faaliyetleri yapmaya çalışıyor." dedi.

SMO, 1 Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Münbiç'te teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu (AA)

SİVİL YERLEŞİMLER TERÖR FAALİYETLERİ İÇİN KULLANILDI

PKK/YPG, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

Terör örgütü, daha önce de Afrin, Tel Rufat, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.

Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.