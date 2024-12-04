Siyonist basını Suriye için devrede! Esad’ın İsrail’den yardım istediğini iddia ettiler!

Suriyeli muhalifler ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar bugün de devam ediyor. Muhalif gruplar sahadaki kazanımlarını derinleştirdi.SMO ve Heyeet Tahriri Şam, "Özgürlüğün Şafağı" ve "Saldırı Uyarısı" adını verdikleri iki paralel saldırıyla 27 Kasım'dan bu yana bölgedeki kontrollerini üç katına çıkardı.

Suriye'de Esad rejimine karşı saldırı başlatan muhalif güçlerin ilerleyişi bölgedeki dengeleri değiştirdi. İran ve Rusya Beşşar Esad'a tam desteğini açıklarken İran Dışişleri Bakanı talep halinde İsrail'e asker gönderebileceklerini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve İran dini lideri Ali Hamaney (Arşiv)

Suriye iç savaşında 2011 yılında çıkan karışıklıklarda Esad rejiminin en büyük destekçisi Hizbullah, bölgede istikrar çağrısında bulunurken İran destekli Yemen'deki Husiler, Esad rejimini desteklediğini açıkladı.

ESAD'IN YARDIM TALEBİNE İSRAİL'DEN KOŞUL

Golan Tepeli nedeniyle Suriye konusunda bir ikilem yaşayan soykırımcı İsrail'in medya ayağı Maariv, Suriye muhalefet güçlerine karşı İsrail'den yardım istediğini öne sürdü. İddiaya göre İsrail, yardım talebine karşılık İran güçlerinin ve milislerinin Suriye'den çekilmesi koşulunu koydu.

İsrail'in önde gelen gazetelerinde Maariv, Esad'ın İsrail'den yardım istediğini iddia etti

Maariv, haberin bir güvenlik kaynağı Al-Ap'e mesajın Esad'ın Avrupa'daki önde gelen danışmanlarından biri aracılığıyla iletildiğini aktardı.

Haberde "Suriye ordusu, bu bölgelerde büyük Suriye güçlerinin kalmaması, yalnızca İran'ın ve desteklediği Şii milislerin baskın varlığı nedeniyle bu bölgelerden tamamen çekilmek zorunda kaldı. Esad askeri yardım için İsrail'e başvurdu, ancak bu ancak İran'ın Suriye'den ayrılması durumunda mümkün olacak." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AP)

İSRAİL SÖYLEDİ İSRAİL YALANLADI

Maariv'in belirttiğine göre İsrailli bir kaynak ise söz konusu iddiaları yalanladı.

İSRAİL'DEN GOLAN TEPELERİNDE HAZIRLIK

İsrail ordusu, gerektiğinde Suriye'den gelebilecek tehditleri savuşturmak amacıyla işgal altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'nde özel bir hızlı müdahale birimi kuracağını duyurdu.

Suriyeli muhalif savaşçılar, Salı günü 3 Aralık 2024'te Suriye'nin Hama kentinin dışındaki bir yolda terk edilmiş Suriye ordusu araçlarının arasından motosikletlerle geçiyorlar. (AP)

210. Başan Tümeni Komutanı Yarbay Yair Palai, birliğin, saniyeler içinde harekete geçebilen ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı İsrail'e yönelik tehditlere benzer tehditleri önleyebilecek bir saldırı gücünde olacağını söyledi.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Kaynaklar, birliğin son üç aydır tam mobilize olduğunu ve aralıksız faaliyet gösterdiğini belirtti.

Suriye'nin Halep ilinin doğu kesiminde hükümet karşıtı savaşçılar Pazar günü askeri araçlarla geziyor. (Aref Tammawi/AFP)

Başlangıçtaki amacı, Golan'daki Yahudi yerleşimlerine karşı faaliyet gösterebilecek İran, Suriye, Yemen, Irak veya diğer milis güçlerine karşı koymaktı. Ancak Suriye'deki son gelişmeler orduyu her türlü yeni tehlikeye karşı hazırlıklı olmaya zorladı.