Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi
İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 835’e, yaralananların sayısının ise 106 bin 356’ya yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 433 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 835'e, yaralı sayısının ise 106 bin 356'ya yükseldiği belirtildi.
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