12 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi

Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 14:25 Güncelleme: 12.12.2024 14:27
ABONE OL
Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 835’e, yaralananların sayısının ise 106 bin 356’ya yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 433 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi (AA)Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi (AA)

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 835'e, yaralı sayısının ise 106 bin 356'ya yükseldiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör