Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 44 bin 835’e yükseldi (AA)

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 835'e, yaralı sayısının ise 106 bin 356'ya yükseldiği belirtildi.