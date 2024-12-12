ABD'de akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu
ABD'de 2 yaşındaki çocuk oynadığı silahın ateş alması sonucunda 22 yaşındakini annesini vurarak ölümüne neden oldu. Can veren kadının evde bulunan sevgilisi, silahı erişilebilir bir noktada bıraktığı için sorumlu görülerek tutuklandı.
ABD'nin California eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Jessinya Mina, 2 yaşındaki çocuğunun silahla oynarken silahın kazara ateş alması sonucunda vurularak hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, silahın Mina'nın 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez'e ait olduğu ve çocuğun erişebildiği bir noktada bırakması nedeniyle suçlu bulunduğu kaydedildi. Polis, kazayı 'önlenebilir' olarak nitelendirerek, Sanchez'in tutukladığını belirtti.