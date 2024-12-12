12 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri ABD'de akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu

ABD'de akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2024 15:16
ABONE OL
ABD’de akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu

ABD'de 2 yaşındaki çocuk oynadığı silahın ateş alması sonucunda 22 yaşındakini annesini vurarak ölümüne neden oldu. Can veren kadının evde bulunan sevgilisi, silahı erişilebilir bir noktada bıraktığı için sorumlu görülerek tutuklandı.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Jessinya Mina, 2 yaşındaki çocuğunun silahla oynarken silahın kazara ateş alması sonucunda vurularak hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, silahın Mina'nın 18 yaşındaki erkek arkadaşı Andrew Sanchez'e ait olduğu ve çocuğun erişebildiği bir noktada bırakması nedeniyle suçlu bulunduğu kaydedildi. Polis, kazayı 'önlenebilir' olarak nitelendirerek, Sanchez'in tutukladığını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör