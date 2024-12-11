Trump'tan Suriye mesajı! "Biz karışmayacağız"

Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris'e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu'daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump (Foto: AA)

"BİZ KARIŞMAYACAĞIZ FRANSA DA KARIŞMAYACAK"

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak." dedi.

Önceliklerinin Ukrayna'nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

(Foto: AA)

"TRUMP, ABD ASKERLERİNİ SURİYE'NİN KUZEYİNDEN ÇEKMEK İSTİYOR"

Öte yandan hatırlanacağı üzere 8 Kasım tarihinde Donald Trump'ın Türkiye ile Suriye'nin kuzeyindeki Kürt militanlar arasında çatışma çıkması halinde ABD askerlerini "yem" olarak bırakmak yerine Suriye'nin kuzeyinden çekmek istediğini belirtti.

ABD Başkanlık Seçimi'nin sonuçlarının değerlendirildiği bir canlı yayın sırasında gazeteci Tucker Carlson'a konuşan ve Trump'ın hükümetinde önemli bir rol oynaması beklenen RFK Jr., seçilmiş başkanın bir uçak yolculuğu sırasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin niyetlerini dile getirdiğini açıkladı.

Kennedy Jr.,"Orta Doğu hakkında konuşuyorduk ve bir kağıt parçası aldı ve üzerine çoğu Amerikalının yapamayacağı şekilde tüm ülkelerin yer aldığı bir Orta Doğu haritası çizdi," diyerek Trump ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

"Özellikle Suriye ve Türkiye sınırına bakıyordu ve 'Suriye ve Türkiye sınırında 500 askerimiz ve bombalanan küçük bir kampımız var' dedi."

Kennedy, Trump'ın kendisine Türkiye'de 750.000, Suriye'de ise 250.000 askerlerinin olduğunu söylediğini belirtirken, Suriye ordusunu mu yoksa Suriyeli Kürt güçleri mi ya da ikisinin bir kombinasyonunu mu kastettiğini ise açıklamadı. Kennedy, Trump'ın kendisine "Eğer karşı karşıya gelirlerse biz ortada kalırız" dediğini belirtti.

RFK Jr., Trump'ın, Türkiye ve Kürt militanlar karşı karşıya gelirse ABD askerlerinin 'çatışmanın ortasında yem' olacağını söylediğini aktardı. Kennedy, "O da 'Çıkarın onları!' dedi" diye ekledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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