ABD ve BAE’den Suriye planı! Esad’a iki seçenek: Ya gidecek ya kalacak!

İran destekli yüzlerce Iraklı savaşçı, geçen hafta Halep'i ele geçiren isyancılarla mücadelede hükümete yardım etmek için pazartesi günü Suriye'ye geçti, ancak Lübnan Hizbullahı'nın şimdilik onlara katılacağına ilişkin bir sinyal bulunmuyor.

İran'ın Rus hava kuvvetlerinin de desteğiyle kurduğu müttefik bölgesel milis grupları, 2011 yılında Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı ayaklanan isyancıları bastırmada hükümet yanlısı güçlerin elde ettiği başarıda önemli rol oynamıştı.

İran ve Rusya'nın desteğiyle Suirye'de ayakta kalmaya çalışan rejim güçlerine ilişkin Reuters haber ajansından çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Esad'a Sünni muhaliflerin saldırılarına karşı İran'daki Şii milislerin yardımını reddetmeyi teklif ediyor.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Nahyen ve ABD Başkanı Donlad Trump (Arşiv)

İRAN- RUSYA- SURİYE İTTİFAK YENİ BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA

Reuters'ın haberine göre İran- Rusya- Suriye ittifakı, geçen hafta muhaliflerin kuzeybatı Suriye'de hızla ilerlemesinin ardından yeni bir sınavla karşı karşıya. Rusya, Ukrayna'daki savaşa odaklanmış durumda ve Hizbullah'ın liderliği, geçen hafta ateşkesle sona eren İsrail-Lübnan savaşıyla yıprandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (AA)

"HİZBULLAH'IN OLMAMASI İLERLEMEYİ HIZLANDIRDI"

Suriye'nin yurtdışındaki ana muhalif grubunun lideri Hadi el-Bahra , Reuters'a yaptığı açıklamada, muhaliflerin bu kadar hızlı ilerleyebilmesinin nedeninin Hizbullah ve diğer İran destekli grupların İsrail ile yaşadıkları çatışmayla meşgul olmaları olduğunu söyledi.

El-Bahra, eçtiğimiz yıldan bu yana Halep'e yönelik bir saldırı için hazırlık yapıldığını ancak Gazze'deki savaş nedeniyle bunun geciktiğini belirtti.

Suirye Ulusal Geçici Hükümet Başkanı Hadi El Bahra (Arşiv)

HİZBULLAH KUZEY SURİYE'DEN ÇEKİLDİ

Kaynaklardan biri, grubun Halep'ten sorumlu üst düzey subayları, geçen haftaki ateşkese kadar süren İsrail'e karşı kara savaşında yardımcı olmak için kuzey Suriye'den çektiğini söyledi. Biri Lübnanlı diğeri Suriyeli iki diğer kaynak, Hizbullah'ın İsrail ile çatışmalar yoğunlaştığında Ekim ortasında Suriye'den güçlerini geri çektiğini söyledi.

İran destekli Şii milis grubu Hizbullah Suriye'nin kuzeyinden çekildi (AP)

ESAD'A FIRSAT: İRAN'LA OLAN İTTİFAKINDAN KOP

Arap ülkeleri ve Washington, Hizbullah'ın zayıflamasını Esad'ı İran'la olan ittifakından koparmak için potansiyel bir fırsat olarak görüyor.

Reuters'ın haberine göre konuya yakın beş kaynak, ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın İran'dan uzaklaşması ve Lübnan Hizbullahı'na giden silah yollarını kesmesi halinde kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılması olasılığını görüştüğünü söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve İran Dini Lideri Ali Hamaney (AP)

ESAD'A UYARI: İRAN'DAN YARDIM İSTEMESİ DURUMUNDA...

Kaynaklar, görüşmelerin son aylarda yoğunlaştığını, bunun sebebinin ABD'nin Suriye'ye yönelik kapsamlı yaptırımlarının 20 Aralık'ta sona ermesi ihtimali ve İsrail'in, Lübnan'daki Hizbullah ve Suriye'deki İran varlıkları da dahil olmak üzere Tahran'ın bölgesel ağına yönelik olduğunu ifade etti.

Ancak kaynaklar, Esad'ın karşı saldırı için İran'ın yardımını kabul etmesi durumunda, işleri yokuşa sürmeyi tercih etmiş olacağını ve bunun da Suriye'yi daha büyük bir karmaşaya sürükleyeceğini belirtti.

Muhalifler Halep'teki Esad heykelini tahrip etti (AP)

"ESAD TOPRAKLARINI GERİ ALABİLİR"

Reuters'a konuşan iki ABD kaynağı, dört Suriyeli ve Lübnanlı muhatap ve iki yabancı diplomat, ABD ve BAE'nin, Esad ile İran arasında bir ayrılık yaratmak için bir fırsat gördüklerini ve bu sayede 2011'de patlak veren iç savaş sırasında ülkesinin büyük bölümünü İran'dan geri almasının mümkün olabileceğini söyledi.

BAE ESAD'A DAHA ÖNCE BİR FIRSAT VERMİŞTİ

BAE, kendisine karşı başlatılan Sünni ayaklanmayı bastırmak için Şii ve Arap olmayan İran'dan yardım kabul etmesinin ardından, çoğunluğu Sünni Müslüman olan Arap devletleri tarafından dışlanan Esad'ın itibarının iade edilmesinde öncü bir rol üstlendi.

BAE, 2022'de Esad'ı ağırladı ve Esad savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir Arap ülkesine ziyarette bulunmuş oldu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Nahyen ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad (Arşiv)

BAE'nin uzun zamandır Esad'ı İran'dan uzaklaştırmayı umduğunu ve Suriye ile ticari ilişkiler kurmak istediğini belirten kaynaklar, ABD yaptırımlarının bu çabaları engellediğini söyledi.

ESAD İÇİN "SEZAR YASASI"

Middle East Monitor'un haberine göre ABD, Esad'ın 2011'de kendisine karşı yapılan protestoları bastırmasının ardından Suriye'ye yaptırımlar uyguladı ve yaptırımlar takip eden savaş yıllarında tekrar tekrar sıkılaştırıldı. En katı yasa olaran bilinen ve 2019 yılında ABD Kongre'ainden geçen Sezar Yasası, Suriye'deki iş sektörleri genelinde, uyruğuna bakılmaksızın Suriye ile iş yapan herkese ve Suriye'deki Rus ve İranlı kuruluşlarla iş yapanlara uygulanıyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad (Arşiv)

Esad, bunların ekonomik savaşa dönüştüğünü, Suriye para biriminin çöküşünden ve yaşam standartlarının düşmesinden sorumlu tutulduğunu söylemişti.

ABD yasama organı tarafından yenilenmediği takdirde yaptırımlar 20 Aralık'ta sona erecek.