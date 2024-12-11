Katil İsrail ordusundan itiraf! Gazze’de okul ve binaları vurduk

Gazze'de kan, gözyaşı ve zulüm hız kesmeden devam ediyor. 1 yılı aşkın süredir İşgalci israil ordusu katliamlarına her geçen gün bir yenisini daha eklerken dikkat çrkrn bir itirafta bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 3 Aralık'ta Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı el-Fellah Okulu'na düzenlenen, 6 Filistinlinin öldüğü saldırıda Hamas'ın elit birimi ez-Zeytun Tugayı Komutanı Fehmi Silmi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Silmi'nin İsrail'e karşı birçok saldırıyı planladığı ifade edilen açıklamada, Silmi'nin 7 Ekim saldırılarında da 14 İsrail askerinin öldüğü bir baskını yönettiği öne sürüldü.

İsrail'in binaları ve evleri havaya uçurduğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da da Hamas'ın "Hava İndirme Birliği Komutanı Salah Dehman'ın" öldürüldüğü savunuldu.

Öte yandan, Hamas'tan İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail aç bırakma, bölgeye insani yardımın girişini engelleme ve hastaneleri hedef alma gibi uygulamalarıyla bölge halkını göçe zorluyor.

İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde evlere ve binalar havaya uçurarak bölgeyi yaşanmaz bir hale getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.