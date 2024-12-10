Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon’a şok: Derhal gözaltı kararı

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Meclis'te sıkıyönetim ilanında rol alan 8 kişinin gözaltına alınmasını öngören tasarı oylandı.

Oylama sonucunda, aralarında Yoon, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in de olduğu 8 kişinin "derhal gözaltına alınması talebini" içeren karar tasarısı 94'e karşı 191 oyla kabul edildi. Oylamaya katılan 288 milletvekilinden 3'ü de çekimser oy kullandı.

Yoon'un azline ilişkin önerge, meclisin 3'te 2 çoğunluğu elde edememesi nedeniyle kabul edilmediği için muhalefet bu kez gözaltı tasarısını gündeme taşıdı.

Öte yandan, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle yargılanması için özel yetkili savcı atanmasına ilişkin karar da mecliste kabul edildi.

AZLEDİLMESİ TALEBİNE RED

Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için sunulan azil önergesinin kabulü için meclis üye tam sayısının 3'te 2'sini oluşturan 200 milletvekilinin lehte oyu gerekiyordu.

Ulusal Meclis'teki 300 sandalyeden 192'sine sahip olan muhalefet bloku, nitelikli çoğunluğu sağlayabilmek için iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyduğu için 7 Aralık'ta oylanan önerge kabul edilmemişti.