08 Aralık 2024, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Esad kaçtı! Muhalifler Cumhurbaşkanlığı ofisine girdi! Esad'ın lüks otomobil koleksiyonu ve sığınağı böyle görüntülendi!

Esad kaçtı! Muhalifler Cumhurbaşkanlığı ofisine girdi! Esad'ın lüks otomobil koleksiyonu ve sığınağı böyle görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 16:00 Güncelleme: 08.12.2024 17:08
ABONE OL
Esad kaçtı! Muhalifler Cumhurbaşkanlığı ofisine girdi! Esad’ın lüks otomobil koleksiyonu ve sığınağı böyle görüntülendi!

Muhaliflerin Şam'ı da Beşşar Esad rejiminden kurtarmasının ardından Suriyeliler kaçak devlet başkanının Şam'daki malikanesine girdi. Ülke iç savaştayken Esad ailesinin dizdiği lüks otomobil koleksiyonu sosyal medyada viral olurken Esad'ın evindeki son model teknoloji ve antika vazolar böyle görüntülendi. Diğer taraftan muhalifler Esad'ın kardeşinin evinin altında inşa ettiği sığınağın görüntülerini paylaştı. İşte Esad'ın Suriye halkından çaldığı ultra lüks hayattan kareler...

Esad rejiminin çöküşünün ardından rejim karşıtları muhalifler Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne girdi.

Halkı fakirlik içerisinde yaşayan Suriye'de, Beşar Esad'ın sarayında güllük gülistanlık bir şekilde hayatını sürdürdüğü görüldü.

SURİYE'DE MUHALİFLER CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİNE GİRDİ!

Muhalif silahlı gruplaroın eşiliğinde Esad'ın evine giren Suriyeliler, evin son teknolojisi karşısında hayrete düştü. Çok sayıda şık tabaklar, halılar ve vazolar Suriyeli muhaliflerce el konuldu.

LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ülkeden kaçtığı belirtilen Beşar Esad'ın garajında bulunan lüks araçlara ise el konuldu. Bu durum, rejimin çöküşü sonrası bölgede yaşanan karmaşanın boyutunu gözler önüne serdi.

Esad'ın garajına inenler ise ikinci şoku burada yaşadı.

Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)

Esad'ın garajına girenler çok sayıda lüks otomobille karşılaştı.

Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)

Lüks araçlara muhalif güçler tarafından el kondu.

Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)

Ferrari, Audi, Mercedes ve çok sayıda lüks marka araçların sıra sıra dizildiği garaj böyle görüntülendi.

ESAD'IN KARDEŞİNİN SIĞINAĞINI PAYLAŞTILAR

Suriyeli devrimciler, devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sığınağına girdi.

Esad'ın kardeşinin sığınağı böyle görüntülendi (X)Esad'ın kardeşinin sığınağı böyle görüntülendi (X)

Sığınağın inşasında son teknolojinin kullanılması dikkat çekti.

Esadın kellesine milyon dolarlık ödülEsadın kellesine milyon dolarlık ödül
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör