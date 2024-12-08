Esad kaçtı! Muhalifler Cumhurbaşkanlığı ofisine girdi! Esad'ın lüks otomobil koleksiyonu ve sığınağı böyle görüntülendi!
Muhaliflerin Şam'ı da Beşşar Esad rejiminden kurtarmasının ardından Suriyeliler kaçak devlet başkanının Şam'daki malikanesine girdi. Ülke iç savaştayken Esad ailesinin dizdiği lüks otomobil koleksiyonu sosyal medyada viral olurken Esad'ın evindeki son model teknoloji ve antika vazolar böyle görüntülendi. Diğer taraftan muhalifler Esad'ın kardeşinin evinin altında inşa ettiği sığınağın görüntülerini paylaştı. İşte Esad'ın Suriye halkından çaldığı ultra lüks hayattan kareler...
Esad rejiminin çöküşünün ardından rejim karşıtları muhalifler Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne girdi.
Halkı fakirlik içerisinde yaşayan Suriye'de, Beşar Esad'ın sarayında güllük gülistanlık bir şekilde hayatını sürdürdüğü görüldü.
Muhalif silahlı gruplaroın eşiliğinde Esad'ın evine giren Suriyeliler, evin son teknolojisi karşısında hayrete düştü. Çok sayıda şık tabaklar, halılar ve vazolar Suriyeli muhaliflerce el konuldu.
LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Ülkeden kaçtığı belirtilen Beşar Esad'ın garajında bulunan lüks araçlara ise el konuldu. Bu durum, rejimin çöküşü sonrası bölgede yaşanan karmaşanın boyutunu gözler önüne serdi.
Esad'ın garajına inenler ise ikinci şoku burada yaşadı.
Esad'ın garajına girenler çok sayıda lüks otomobille karşılaştı.
Lüks araçlara muhalif güçler tarafından el kondu.
Ferrari, Audi, Mercedes ve çok sayıda lüks marka araçların sıra sıra dizildiği garaj böyle görüntülendi.
ESAD'IN KARDEŞİNİN SIĞINAĞINI PAYLAŞTILAR
Suriyeli devrimciler, devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sığınağına girdi.
Sığınağın inşasında son teknolojinin kullanılması dikkat çekti.