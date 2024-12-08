Esad kaçtı! Muhalifler Cumhurbaşkanlığı ofisine girdi! Esad’ın lüks otomobil koleksiyonu ve sığınağı böyle görüntülendi!

Esad rejiminin çöküşünün ardından rejim karşıtları muhalifler Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne girdi.

Halkı fakirlik içerisinde yaşayan Suriye'de, Beşar Esad'ın sarayında güllük gülistanlık bir şekilde hayatını sürdürdüğü görüldü.

Muhalif silahlı gruplaroın eşiliğinde Esad'ın evine giren Suriyeliler, evin son teknolojisi karşısında hayrete düştü. Çok sayıda şık tabaklar, halılar ve vazolar Suriyeli muhaliflerce el konuldu.

LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ülkeden kaçtığı belirtilen Beşar Esad'ın garajında bulunan lüks araçlara ise el konuldu. Bu durum, rejimin çöküşü sonrası bölgede yaşanan karmaşanın boyutunu gözler önüne serdi.

Esad'ın garajına inenler ise ikinci şoku burada yaşadı.

Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)

Esad'ın garajına girenler çok sayıda lüks otomobille karşılaştı.

Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)

Lüks araçlara muhalif güçler tarafından el kondu.

Beşşar Esad'ın lüks otomobiller böyle görüntülendi (X)

Ferrari, Audi, Mercedes ve çok sayıda lüks marka araçların sıra sıra dizildiği garaj böyle görüntülendi.

ESAD'IN KARDEŞİNİN SIĞINAĞINI PAYLAŞTILAR

Suriyeli devrimciler, devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sığınağına girdi.

Esad'ın kardeşinin sığınağı böyle görüntülendi (X)

Sığınağın inşasında son teknolojinin kullanılması dikkat çekti.