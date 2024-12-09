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ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 00:22 Güncelleme: 09.12.2024 00:23
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ABD’de 6,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı mı?

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Adak kentinin 107 kilometre güneybatı açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 48 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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