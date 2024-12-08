A Haber’den tarihi yayın! Halep sokaklarında Esad’ın gidişi kutlandı

Yıllardır Suriye'de binlerce masumun katili olan Beşşar Esad rejimi çökerken, Esad ülkeyi terk etti.

Rejimin çökmesinin ardından Suriyeliler ülkenin farklı noktalarında sokaklara inerken zafer çığlıklarıyla Esad'ın gidişini kutladı.

A HABER'DEN TARİHİ YAYIN

Akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

A Haber Esad rejiminin devrildiği ilk anlarda Halep sokaklarına inerek tarihi bir yayın gerçekleştirdi.

A HABER HALEP MEYDANLARINDA

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel Halep sokaklarına inerken şehirde yaşanan coşkuyu şu sözlerle anlattı:

"Ülkenin dört bir yanında Suriyeliler meydanlara inerek özgürlüklükleri kutluyor. Şam hükümeti düştü ve bir devir sona erdi. Tekbir sesleri getiriliyor ve insanlar meydanlara akın ediyor. Yerlerinden edilen insanlar şu an sokaklara iniyor. Suriyeliler secde edip, yerleri öpüyor. Ülkenin dört bir yanında kutlamalar var. Havaya ateş edilerek Esad'ın gidişi kutlanıyor. Suriyeliler özgürlüğünü yaşıyor."