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İsrail Gazze'de Hamas'ın bir komutanını daha öldürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 03:35 Güncelleme: 07.12.2024 03:35
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İsrail Gazze’de Hamas’ın bir komutanını daha öldürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın Gazze'deki Hava Savunma Birimi Komutanı Nidal Al-Najar'ın İsrail Güvenlik Ajansı (ISA) ile yapılan ortak operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'den, Hamas ile ilgili yeni bir iddia geldi.

IDF'den yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki Hava Savunma Birimi Komutanı Nidal Al-Najar'ın ISA ile yapılan ortak operasyonla öldürüldüğü bildirildi. "Al-Najar 7 Ekim'de İsrail'e havadan sızma eyleminin planlayıcılarından biriydi" denilen açıklamada, "Al-Najar savaş boyunca İsrail'e ve Gazze'nin merkezinde faaliyet gösteren IDF birliklerine yönelik saldırıların liderlerinden biri olmuş, birlikleri hedef almak için patlayıcı dronlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanmıştı" ifadeleri kullanıldı.

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