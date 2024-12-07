Hamas heyeti Rusya ile kalıcı ateşkes için görüştü

Hamas'tan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un başkanlığında bir heyet Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.



İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden katliamlarının ele alındığı görüşmede, "Kalıcı ateşkese ulaşma yolları ve bölgesel

gelişmelerle baş etme mekanizmaları" konuşuldu.



Görüşmede ayrıca, İsrail'in Filistinlileri yerinden etme ve yerleşim planlarını uygulamaya yönelik adımlarının yanı sıra, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların karşı karşıya kaldığı ihlaller konusuna değinildi.



Bogdanov, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ve insani yardım sağlanması" çağrısında bulunarak, Filistin halkının haklarını garanti altına alacak ve devam eden İsrail ihlallerine son verecek kapsamlı bir siyasi çözüm bulmaya yönelik uluslararası çabaların önemini vurguladı.

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