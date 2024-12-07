ABD’li eski diplomat A Haber’e konuştu: Türkiye’nin tüm amacı Suriye’de istikrar, güvenli bölgeyi istiyorlar!

ABD'de 23 yıl görev yapan Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e özel bir röportaj gerçekleştirdi. İtiraf niteliğinde açıklamalarda bulunan Bryza ABD'nin terör örgütleri ile ilişkilerini gizleme çabalarını açıkladı. Bryza, "YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğu gerçeğini gizlemek istediler. Zeki olduklarını düşündüler ve YPG dedikleri örgütün adını değiştirdiler." İfadelerini kullandı.

İşte Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Benim analizlerime ve Türkiye'nin dış politikasının mantığına göre Türkiye'nin rolü bunu beklememesi, üst düzey yetkililerinin çıkıp " biz doğrudan müdahil değiliz" demesi olmuştur.

TÜRKİYE'NİN TÜM AMACI SURİYE'DE İSTİKRAR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 12 Kasım'da bile istikrarın geri gelmesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin tüm amacı Suriye'nin kuzeyinde istikrar ya da güvenli bir bölge oluşturmak. Böylece Türkiye'de bulunan 3,2 ya da 3.400.000 Suriyeli mültecinin tamamının ya da mümkün olduğunca fazlasının soruya geri dönmesini sağlamaktı.

YGP'NİN PKK'NIN PARÇASI OLDUĞUNU GİZLEMEK İSTEDİLER

ABD'nin YPG'nin adını resmi olarak değiştirmesi, evet soruya demokratik güçleri, Savunma Bakanlığı'ndaki insanların açıkça konuştuğu bir konuydu ve bunu yaparken çok akıllıca davrandıklarını düşünüyorlardı. Çünkü YPG'nin PKK'nın ve Avrupa birliği gibi ABD'nin bir parçası olduğu gerçeğini gizlemek istiyorlardı. Ve tabii ki Türkiye PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıdı.

ABD yönetiminin teröristlerle ortaklık yapmama politikasını ihlal edeceklerini biliyorlardı. Bu yüzden zeki olduklarını düşündüler ve YPG dedikleri örgütü değiştirdiler. Bence bir orta böyle davranılmaz.

ABD hükumetinde 23 yıl süren kariyerin boyunca en önemli sloganlarımızdan biri terörist grupla diğerine karşı asla ortaklık yapmayız oldu. dolayısıyla ABD Savunma Bakanlığının yaptıkları şeyin bu olduğunu bildiğini düşünüyorum. ABD'nin bu politikasını ihlal ediyorlardı. Bu yüzden ismini değiştirdiler.