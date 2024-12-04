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Tel Rıfat'ı yığınak yağmışlar! PKK'lı hainlerin onlarca EYP'si ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2024 13:01
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Tel Rıfat’ı yığınak yağmışlar! PKK’lı hainlerin onlarca EYP’si ele geçirildi

Suriye Milli Ordusu Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'taki teröristlerin karargahına girdi. Alanda patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta ilerleyişi sürüyor. SMO askerlerinin operasyonunda teröristlerin karargah olarak kullandığı binalar tespit edildi. Karargahta arama yapan askerler, uzaktan kumandalı onlarca el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

"ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANACAKLARDI"

PKK'lı teröristlerin hazırladıkları EYP'lere el koyan SMO askeri İbrahim Hebe, "Bunlar PKK'nın hazırladığı el yapımı patlayıcılar. Bunları, bizi öldürmek için kullanacaklardı" dedi.

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