Dünya televizyonlarında bir ilk: A Haber ekibi Hama’da!

Suriye'de Esad rejimi karşıtlarının üstünlüğü devam ediyor. Halep'in ardından Tel Rıfat'ta kontrol sağlanırken Hama'da çatışmalar şiddetini arttırıyor.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameran Eren Karakaya yoğun çatışmaların gerçekleştiği riskli bölge olan ve tüm Dünyanın kilitlendiği Hama'ya giriş yaptı. Rejim ve muhalifler arasında yaşananları ekranlara getirdirdiler.

Hayalet şehre dönen Hama'da Rus ve rejim savaş uçaklarının bıraktığı enkaz, savaşın karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Esad rejimine bağlı askerlerin bırakıp gittiği tanklar, askeri kamyonlar ve ekipmanlar ise dikkat çekti. İşte o özel görüntüler...

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Hama'ya giden yol üzerinde gelinebilecek en son noktaya giriş yaptık. Esad rejiminin kontrolü altındaydı burası ama çok sayıda tank ve askeri araçlar bırakılıp burası terk edildi.

RİSKLİ BÖLGEDEN ÖZEL YAYIN

Hem Rus savaş uçakları hem de Suriye rejimine ait savaş uçakları bulunduğumuz bu noktaları da hedef aldığı için araçlarımı köprü altına bıraktık. Çatışmaların sesleri çok net bir şekilde duyulurken zaman zaman uçaklar zaman zamanda dodgelerin sesleri duyuluyor. Muhalifler bu noktadan sonraya gidilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Çok şiddetli çatışmalar gerçekleşiyor ve sesleri duyuluyor.

Bu bölgede bizden başka kimse yok. Çok kritik, çok stratejik ve çok tehlikeli bir bölge. Biz gelinebilecek son noktaya kadar geldik. İlerledikçe çatışmaların gittikçe şiddetlendiğini duyuyoruz. Art arda atışlar yapılıyor.

MUHALİFLERDEN HAMA'YA KAPSAMLI OPERASYON

Rejim askerleri mühimmatlarını bırakıp Hama'ya doğru çekildi fakat rejim karşıtları Hama'yı almak için yoğun bir mücadele içerisinde.