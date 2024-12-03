Güney Kore’de sıkıyönetim! Devlet Başkanı kararı duyurdu

Güney Kore Devlet Başkanı, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Salı günü yaptığı açıklamada, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik bir ülkeyi yeniden inşa edeceğini söyledi.

Yoon, canlı televizyon konuşmasında, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.

Sıkıyönetim kararı sonrası Güney Kore Parlamentosu'na girişler yasaklandı.

Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.