Ana gündem: Suriye! Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklerken, kalıcı çözüm için çabaladığını, Suriye rejiminin de siyasi çözüme angaje olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (Foto: AA Arşiv)

Başkan Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdüreceğini belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.