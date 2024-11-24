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Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

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Giriş: 24.11.2024 16:26 Güncelleme: 24.11.2024 16:52
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Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TİCARET HACMİ GENİŞLETİLECEK

Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini kaydetti.

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