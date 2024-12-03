Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi

Oxford Sözlüğü pazartesi günü yayınladığı bildiride "beyin çürümesi"ni "özellikle önemsiz veya zorlayıcı olmayan materyalin (özellikle de artık çevrimiçi içerik) aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen, bir kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun varsayılan bozulması" olarak tanımladı.

CNN International'ın aktardığına göre bu kavram ilk olarak, yazar Henry David Thoreau tarafından "Walden" adlı kitabında, toplumun karmaşık fikirleri basit fikirler lehine değersizleştirme eğilimini eleştirmek amacıyla kullanıldı.

Thoreau, "İngiltere patates çürümesini tedavi etmeye çalışırken, çok daha yaygın ve ölümcül bir şekilde yayılan beyin çürümesini tedavi etmeye kimse çalışmayacak mı?" diye yazmıştı.

'Beyin çürümesi' kelimesi ilk kez Henry David Thoreau, ʺWaldenʺ adlı kitabında kullanmıştı.

ABD'DE TEDAVİ SUNULMAYA BAŞLANDI

Ancak bu terim, özellikle düşük kaliteli çevrimiçi içeriğin aşırı tüketilmesinin etkisiyle ilgili endişelerin artmasıyla birlikte son bir yılda daha da popüler hale geldi.

Bu yılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde davranışsal sağlık hizmeti merkezi beyin çürümesi için tedavi sunmaya başladı ve bunu "zihinsel bulanıklık, uyuşukluk, dikkat süresinin azalması ve bilişsel gerileme" durumu olarak tanımladı.

ABD'de beyin çürümesine sebep olan bilişsel davranışlar tedavi ediliyor (Arşiv)

Sağlık şirketi, beyin çürümesi davranışlarına örnek olarak kötümserlik ve sosyal medya bağımlılığını gösterdi ve bunların ekran süresine sınır koyarak veya dijital detoks yaparak önlenebileceğini söyledi.

"KÜSTAHÇA BİR ÖZ FARKINDALIK"

Oxford Languages Başkanı Casper Grathwohl, pazartesi günkü duyurusunda, "'Beyin çürümesi' sanal yaşamın algılanan tehlikelerinden birine ve boş zamanımızı nasıl kullandığımıza işaret ediyor." dedi.

Grathwohl "Ayrıca 'beyin çürümesi' kelimesinin Z kuşağı ve Alfa kuşağı tarafından benimsenmesini de büyüleyici buluyorum... Bu topluluklar, 'beyin çürümesine' neden olduğu söylenen sosyal medya kanalları aracılığıyla bu ifadeyi yaygınlaştırdılar." diye ekledi ve şöyle devam etti:

Pervasızca ekranı kaydırmak anlamlarını taşıyan kelime, sosyal mecralarda popüler oldu (Arşiv)

"Bu, genç nesillerin miras aldıkları sosyal medyanın zararlı etkileri konusunda biraz küstahça bir öz farkındalık içinde olduklarını gösteriyor."

YILIN KELİMESİ OLMAYA ADAY DİĞER KELİMELER

Kelime, bir şeyi tam olarak anlamak için gereken (varsayılan) gerçekler, arka plan bilgileri ve anekdotlar bütünü anlamına gelen "lore", romantik kurgu ve fantezi unsurlarını birleştiren edebiyat kelimesinin birleşmesinden oluşan "romantasy" ve yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içerik anlamına gelen "slop" gibi listeye giren diğer beş kısa adayı geride bıraktı.

Oxford Sözlüğü 37 bini aşkın kişinin katılımıyla 'beyin çürümesi' kelimesini yılın sözcüğü seçti

GEÇEN YILIN KELİMESİ "RİZZ"

Yaz boyunca popüler bir TikTok videosunun ardından viral olan "Demure" kelimesi de kısa listeye alındı. Görünüşte veya davranışta çekingen olmak anlamına gelen kelime, geçtiğimiz hafta Dictionary.com tarafından yılın kelimesi seçilmişti.

Oxford geçen yıl 2023 yılının kelimesi olarak "rizz"i seçmişti. Karizma kelimesinden türetilen bu kelime, bir kişinin romantik bir partneri cezbetme yeteneğini ifade ediyor.