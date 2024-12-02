Trump'ın dünürü Boulous ABD'nin "Orta Doğu" danışmanı olacak

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Boulos'un uluslararası platformda geniş bir deneyime sahip olduğunu belirtti.

Boulos'un, Arap-Amerikan topluluğu ile "yeni koalisyonlar kurulmasında etkili olduğunu" savunan Trump, kızı Tiffany'nin kayınpederini Orta Doğu ve Arap işlerinden sorumlu danışmanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Massad Boulos ve Donald Trump (Arşiv)

Lübnan'da doğan Boulos, ABD'deki Houston Üniversitesinden mezun oldu. Boulos'un Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Michigan ve Pensilvanya'da Trump'ın kampanyasına yardımcı olduğu biliniyor.

Basında yer alan haberlere göre Boulos'un Lübnan'daki Hizbullah'a yakın bazı partilerle "bağlarının" olduğu ifade ediliyor.

TRUMP SÖZ VERMİŞTİ

Başkanlık seçimleri sırasında Boulos'un Trump için ayarladığı görüşmelerde Trump, Arap toplumuna İsrail savaşının Yemen'e yayılmayacağının sözünü verdi.

Donald Trump başkanlık seçimi kampanyasından Michigan'da Müslüman Arap liderlerle miting düzenlemişti (AP)

Ayrıca Gazze'deki savaşı durdurma sözü verdi ancak savaşı nasıl sonlandıracağı planlarına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi. Son haftalarda, özellikle kabinesinde İsrail'le tamamen uyumlu kişileri seçmesinin ardından, Arap Amerikalılar arasında Trump yönetimine yönelik korkular arttı.

MARADA HAREKETİ LİDERİ İLE ARKADAŞ

Boulos, haziranda Associated Press'e verdiği mülakatta Lübnan'daki Maruni Hristiyan Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye ile "arkadaş" olduğunu ifade etmişti.

Michael Boulous ve Tiffany Trump (AP)

Lübnan asıllı iş insanı Boulos'un oğlu Michael Boulos, 2022'de Trump'ın kızı Tiffany Trump ile evlenmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 30 Kasım'da da kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıklamıştı.

MASSAD BOULOUS KİMDİR?

Massad Boulos Lübnan'da doğdu ve on yedi yaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine göç etti, hukuk ve işletme eğitimi aldı. 1990'larda Teksas valiliğine adaylığı sırasında George W. Bush'un kampanyasında gönüllü oldu. Afrika'da araç ve ekipman dağıtımında uzmanlaşmış SCOA Nijerya'nın CEO'su olmak için ailesinin işinin yönetimini devraldı.