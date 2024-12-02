Hamas: Ekim 2023'ten bu yana 33 İsrailli esir öldü
Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 33 İsrailli esirin öldüğü ve bazılarının kaybolduğu belirtildi.
İsrailli esirlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun inadı yüzünden öldüğünü vurgulayan Hamas, saldırıların devam etmesi halinde daha fazla esirin öleceği uyarısında bulundu.
İsrail, Gazze Şeridi'nde 101 esirin tutulduğunu tahmin ediyor.