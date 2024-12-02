Rusya’dan Çin’e doğal gaz taşıyan boru hattı faaliyete geçti

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, kuzeydoğudaki Heylongciang eyaletinin Heyhı şehrinden başlayarak doğu kıyısındaki ülkenin en büyük şehri Şanghay'a uzanan boru hattından gaz pompalanmaya başladı.

"Doğu Rotası" adı verilen 5 bin 111 kilometrelik boru hattı, eyalet düzeyindeki 9 bölgedeki yaklaşık 450 milyon nüfusa yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak.

NE OLMUŞTU?

Boru hattının Ciangsu eyaleti ile Şanghay şehri arasındaki güney bölümünün inşaatının geçen ay tamamlandığı duyurulmuştu.

Rusya'nın "Power of Siberia" boru hattına ek olarak yeni boru hattı inşa edilmesi için 4 Şubat 2022'de 30 yıllık gaz tedarik anlaşması imzalanmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarıyla karşılaşan Rusya'nın enerji nakli için gözünü Çin'e çevirdiği gözleniyor. Savaş nedeniyle Avrupa-Rusya arasındaki doğal gaz akışının kesildiği bu dönemde Çin, büyük nüfusu ve gelişmiş sanayisinin enerji ihtiyacıyla Rus doğal gazı için alternatif adres olarak öne çıkıyor.