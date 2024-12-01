İsrail basınından flaş iddia! Beşar Esad Suriye’yi tamamen terk etti!

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında başlayan çatışma tansiyonu düşürmeden devam ediyor.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirdi. Grupların son olarak Hama'ya ilerlediği bilgisi paylaşılırken Esad rejiminden "Vazgeçmeyeceğiz." açıklamaları geldi.

Heyet Tahrir Şam (Arşiv)

"BİR DÖNEMİN SONU"

Geçtiğimiz gün Suriye hükümetine bir darbe yapıldığı öne sürülürken İsrail medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İsrail merkezli Maariv'in "Bir dönemin sonu: Esad'ın yakınları Esad'ın Suriye'den tamamen kaçtığını iddia ediyor" başlığıyla yayınladığı analize göre Esad ve ailesi geçtiğimiz çarşamba günü belirsiz bir süreliğine Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

Siyonzimn önde gelen gazetelerinden Maariv, Esad'ın çarşamba günü ülkeyi terk ettiğin iddia etti

"HEPSİ ÇARŞAMBA GECESİ ŞAM'DAN AYRILDI"

Haberin Esad'a oldukça yakın kaynaklarca doğrulandığı bilgisi paylaşılan analizde "Beşar Esad, eşi ve çocukları Rusya'da. Bu kesin. Esma Esad'ın kardeşleri ve aileleri Suriye dışında: İyad zaten yurtdışında ama Firas ve ailesi ailesi şu anda Emirates'te ve ebeveynleri Londra'da. Aslında Esma tıbbi tedavi için her zaman Rusya'da değildi, zaman zaman taşındı ama hepsi Çarşamba gecesi Şam'dan ayrıldı." denildi.

MOSKOVA'DAN ESAD'A BÜYÜK DESTEK

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları sabah saatlerinden itibaren İdlib merkeze en az 9 hava saldırısı düzenledi.

Heyet Tahrir Şam (Arşiv)

İRAN KARARGAHI ELE GEÇİRİLDİ: 301 ÖLÜ

Suriye ordusu ile rejim karşıtı muhalif gruplar arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 301 olduğu ifade edilen analizde, muhaliflerin İran'ın şehirdeki askeri karargahının kontrolünü de ele geçirdiği bilgisine yer verildi.