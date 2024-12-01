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Esad'ın çağrısından sonra harekete geçti! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan BAE'ye özel ziyaret

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 23:01 Güncelleme: 01.12.2024 23:07
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Esad’ın çağrısından sonra harekete geçti! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman’dan BAE’ye özel ziyaret

Muhaliflerin Suriye'deki bölgeleri tek tek ele geçirmesinden sonra Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad BAE'den muhaliflerle girdiği savaşta yardım istemişti. Esad'ın çağrısından sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 'özel bir ziyaret' için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın "özel bir ziyaret" için BAE'ye gittiği belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman (AA)Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman (AA)

Haberde, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

ZAMANLAMA ÇOK MANİDAR

Ziyaretin muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Muhalifler ve Suriye Milli Ordusu, Beşşar Esed rejimine karşı 5 günde, Halep, İdlib, Tel Rıfat gibi birçok noktayı ele geçirdi.

ESAD, BAE'DEN DESTEK İSTEDİ

Beşşar Esed rejimi, geride kalan gün BAE ile görüşüp muhaliflerin ilerleyişine karşı destek istemişti.

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