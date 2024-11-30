Kosova’da kritik altyapıya terör saldırısı! Albin Kurti: Tek sorumlu resmi Belgrad makamları

Kosova'nın kuzeyinde akşam saatlerinde meydana gelen patlama dolayısıyla "İber Lepenci" kanalının zarar gördüğü belirtildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti



ELEKTRİK VE SU ALTYAPISI TEHLİKEDE



Büyük miktarda patlayıcı kullanılarak su kanalının tamiri zor bir bölgesinin hedef alındığını belirten Kurti, "Eğer hasar onarılamazsa, Kosova'nın bir kısmı sabah saatlerinden itibaren elektriksiz kalma ve bazı şehirler ile başkent Priştine'nin bir kısmı içme suyu kesintisi riskiyle karşı karşıya kalacaktır." diye konuştu.



Kurti, saldırının planlanması ve düzenlenmesi konusunda Sırbistan'ı sorumlu tutarken, "Tek sorumlu resmi Belgrad makamları ve onların suç yapılarıdır." dedi.



Kosova polisince olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise saat 19.00 sularında ülkenin kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde İber Lepenci su kanalının kritik altyapısının saldırıya uğradığı ve zarar gördüğü belirtildi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

Açıklamada, "İlgili polis birimleri hemen olay yerine intikal etti ve olayla ilgili tüm yetkili kurumları bilgilendirdi. Kosova polisi ve ilgili kurumlar tarafından su akışının durdurulması ve su kanalının onarılabilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alındı." ifadeleri kullanıldı.



Polis, ülkenin hassas bölgelerinde güvenlik önlemlerini arttırdığını ve olayın aydınlatılması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.



İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.



Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 28 Kasım'da belediye binasına ve 26 Kasım'da polis istasyonuna el bombalı saldırılar düzenlenmişti.