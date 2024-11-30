Katil İsrail kana doymuyor! Hedef yine siviller: 18 kişi öldü
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Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Gazze şehrindeki yerleşim yerlerini hedef aldı.
Siyonist İsrail ordusu Gazze'de iki mahalleye saldırı düzenledi. Yapılan saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Gazze şehrindeki yerleşim yerlerini hedef aldı.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Şeyh Radvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ebu İskender Mahallesi'ndeki bir evi hedef alan saldırıda ise en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.
75 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine düzenlediği 2 ayrı saldırıda 75 Filistinli hayatını kaybetmişti.