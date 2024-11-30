İrlanda’da erken seçim sona erdi!

Ülke basının paylaştığı sandık çıkış anketine göre, sol milliyetçi parti Sinn Fein yüzde 21,1, merkez sağ parti Fine Gael yüzde 21 ve bir diğer merkez sağ parti Fianna Fail yüzde 19,5, Sosyal Demokratlar yüzde 5,8 ve İşçi Partisi yüzde 5 oy aldı.

Seçimden bir kare (AA)



Ayrıca, Yeşiller Partisi yüzde 4, Aontu yüzde 3,6, Dayanışma-Kârdan Önce Halk yüzde 3,1, Bağımsız İrlanda yüzde 2,2 ve bağımsızlar ile diğerleri yüzde 14,6 oy aldı.



Sandık çıkış anketi, ülke çapında 200'den fazla noktada 5 binden fazla seçmen arasında yapıldı.



KOALİSYON HÜKÜMETİ GÜNDEMDE



Yarın ülke genelinde yapılacak sayımların sonuçları sandık çıkış anketinin bulgularını doğrularsa, koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğu öngörülüyor.

Seçimden bir kare (AA)

Fine Gael'in lideri Simon Harris ile Fianna Fail'in lideri Micheal Martin, temel politika farklılıkları nedeniyle olası koalisyonda Sinn Fein'i ortak olarak

değerlendirmiyor. Bu durumda, Fine Gael ile Fianna Fail partilerine dayalı bir koalisyonun hükümetinin kurulması muhtemel olarak değerlendiriliyor.



OYLARIN SAYIM İŞLEMİNE ERTESİ GÜN BAŞLANACAK



Sandıkların kapanmasının ardından oylar seçim bölgesi sayım merkezlerine gönderilecek ve ertesi gün sayım işlemine başlanacak. Oyların sayımının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.



Ülkede son genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.