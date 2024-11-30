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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Beşşar Esad ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.11.2024 23:39
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Beşşar Esad ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile telefonda görüşerek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Sudani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Esed ile telefonda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Bölgedeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Sudani, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu söyledi.

Sudani, iki ülke güvenliği ve istikrarının da bölgedeki güvenlik gelişmelerinden etkilenebildiğini kaydetti.

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