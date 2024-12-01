Trump’tan BRICS ülkelerine tehdit: Gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BRICS'e ülkelerini tehdit etti.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin bittiğini belirtti.

Donald Trump (AA)

"YÜZDE 100 GÜMRÜK TARİFELERİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"



BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulunan Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli." ifadelerini kullandı.

BRICS NEDİR?

BRICS açılımı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşarak, büyük ve gelişmekte olan ekonomilerin ortak çıkarlarını savunmak ve küresel ekonomide daha etkin bir rol oynamak için kuruldu. Ekonomik ve siyasi işbirliği yapan 5 ülkeyi kapsayan BRICS, Batı merkezli olan dünya düzeninde yeni bir güç dengesi yaratmak istiyor.