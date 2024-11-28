Zuckerberg 18 aydır peşinde olduğu Trump’la görüştü

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Çarşamba günü Mar-a-Lago'daki malikanesinde Başkan seçilen Donald Trump ile bir araya geldi.

New Yrok Times'ın haberine göre Zuckerberg, Trump'ı başkanlığı kazandığı için tebrik etti ve kötü ilişkilere sahip olan ikili birbirlerini oldukça nazik karşıladı.

Meta'dan bir temsilci NYT'ye verdiği demeçte "Amerikan inovasyonunun geleceği için önemli bir zaman. Mark, Başkan Trump'a akşam yemeğine katılma daveti ve ekibinin üyeleriyle yeni yönetim hakkında görüşme fırsatı için minnettardı." dedi.

Meta uzun zamandır Washington'daki cumhuriyetçilerin hedefi oldu. Kongre'deki bazı senatörler muhafazakar bakış açılarının sansürlenmesini yüksek sesle ve sert bir dille eleştirdi. Trump, Zuckerberg'in 2020 seçimleri sırasında kendisine "karşı komplo kurduğu" gerekçesiyle hapse atılması gerektiğini savunmuştu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg (Arşiv)

TRUMP İÇİN DUA ETTİ

Meta'daki yöneticiler Trump'ın 2024 seçimlerinde zafer kazanma potansiyelini fark ederken, NYT'nin haberine göre Zuckerberg son 18 ayı ilişkileri onarmaya çalışarak geçirdi.

Görüşmeler hakkında bilgisi olan iki kişiye göre, Zuckerberg yaz boyunca Trump ile en az iki özel telefon görüşmesi yaptı ve bunlardan birinde teknoloji yöneticisinin Trump'a iyi dileklerini ilettiği ve hayatına yönelik suikast girişiminden sonra onun için "dua ettiği" ifade edildi.

ZUCKERBERG'DEN TRUMP'A ÖVGÜLER

Zuckerberg, Trump'ın temmuz ayındaki suikast girişimine karşı duruşundan övgüyle bahsetti ve şöyle söyledi:

"Kişisel olarak, Donald Trump'ın yüzüne ateş edildikten sonra ayağa kalkıp yumruğunu havaya kaldırıp Amerikan bayrağını salladığını görmek, hayatımda gördüğüm en çılgınca şeylerden biriydi."

MUSK VE ZUCKERBERG BİRBİRLERİNE MEYDAN OKUDU

Muhafazakar hareketi destekleyen ve Trump kampanyasına yüz milyonlarca dolar bağışlayan Amerikalı milyarder Elon Musk gibi diğer teknoloji yöneticileri, Trump ile daha yakın bir ilişki kurdular.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile Amerikalı milyarder Elon Musk (Arşiv)

Musk ve Zuckerberg o kadar gergin bir ilişki geliştirdiler ki, ikisi 2023'ü birbirlerine fiziksel bir kavgaya meydan okuyarak geçirdi. Ancak Meta'daki yöneticiler, Zuckerberg'in gelen yönetimle daha yumuşak bir temas kurarak Trump ile yeni bir ilişki başlatabilmeyi umuyor.

MİLLER: ZUCKERBERG DEĞİŞİMİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYOR

Trump'ın politikadan sorumlu yeni yardımcı şefi Stephen Miller, toplantıyı Meta'dan biraz farklı nitelendirdi. Miller, Çarşamba günü Fox News'e, Zuckerberg'in "Donald Trump'ın liderlik ettiği bu reform hareketiyle, Amerika ve dünya çapında gördüğümüz bu değişimin bir destekçisi ve katılımcısı olma arzusunu çok net bir şekilde dile getirdiğini" söyledi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg (Arşiv)

KONGRE BASKININ ARDINDAN TRUMP'IN FACEBOOK HESABI KAPATILMIŞTI

Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesinin ardından 6 Ocak 2021'de destekçileri ABD Kongresi'ni basmıştı. Bu süreçte sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Trump'ın Facebook hesabı kapatılmıştı. Facebook, Trump'ın hesabını 2023'ün başlarında yeniden açtı.

TRUMP'IN DEDİĞİ OLDU

Trump, Amerika'yı Kurtar siyasi hareket komitesi tarafından yayımlanan açıklamasında "Facebook'un kararı bize rekor sayıda oy veren 75 milyon kişiye ve çok sayıda başka insana bir hakarettir. Bu sansür ve sesleri kısmaktan paçayı kurtaramamalılar ve en nihayetinde biz kazanacağız. Ülkemiz bu tacizi artık kaldıramaz" dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg (AFP)

Trump, ikinci açıklamasındaysa Facebook'un kurucusunu hedef almıştı:

"Gelecek sefer Beyaz Saray'a geldiğimde, Mark Zuckerberg ve eşi için kendi isteğiyle akşam yemekleri olmayacak. Tamamen iş konuşacağız."