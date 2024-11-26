İşgalci İsrail Gazze’de mülteci kampını hedef aldı: 5 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Filistin'deki katliamlarına yenileri eklendi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan El Şati Mülteci Kampı'nda toplanan sivillerin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki Zeytun mahallesine yönelik İsrail bombardımanında da 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusundan saldırıların amacına ilişkin açıklama yapılmadı.

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6 FİLİSTİNLİ DAHA İSRAİL SALDIRISINDA ÖLMÜŞTÜ



İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Ez Zerka mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.