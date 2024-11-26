Scheveningen Cezaevi katili bekliyor! A Haber Netanyahu’nun ceza çekeceği yeri görüntüledi

Uluslararası Ceza Mahkemesi geçtiğimiz hafta Gazze'de katliam yapan İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

Netanyahu ve Gallant için savaş suçu sebebiyle çıkardığı tutuklama emrine birçok ülkeden "Kararı uygulayacağız" yanıtı geldi. Netanyahu ve Gallant tutuklanırsa, Hollanda'da bulunan Scheveningen Cezaevi'ne gönderilecek. A haber muhabiri Fatih Özyar'da hapishanenin önünden detayları aktardı.

Fatih Özyar'ın canlı yayında aktardıkları şöyle:

Her zaman olduğu gibi yine A Haber olarak yine tarihi bir yayına imza atıyoruz. Burası Lahey kentinde Scheveningen'deki hapisane. Çok önemli bir hapisane. Burada bu arkada görmüş olduğunuz bu duvarın arkasında yatan birçok isim var.

Uluslararası Ceza Mahkemesi geçtiğimiz hafta içerisinde İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri vermişti. Şimdi bu tutuklama emrini yerine getirirse ki bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye 124 ülke var. Bu 124 ülkenin topraklarına bu iki ismin ayak basar basmaz aslında tutuklamaları gerekiyor. Eğer bu tutuklama kararını yerine getirirlerse o zaman tutukladıklarında da hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de Savunma Bakanı Gallant bir anlamda Hollanda'daki güvenlik makamlarına teslim etmeleri gerekiyor. İşte teslim ettiklerinde bu kapıdan içeri girecekler.

2000 yılların başında hatırlarsanız Bosna Hersek Kosova Savaşı'nda binlerce Müslüman'ın katledilmesinde parmağı olan, izi olan, eli olan Milosevic var. 64 yaşında, işte bu hapishanede 11 Mart 2006 tarihinde kalmış olduğu hücrede hayatını kaybetti. Yine döndüğümüzde Sırp kasabı olarak adlandırılan bir başka Sırpların eski lideri Radovan Karadzic de var. 2008 yılında yakalanmıştı. Yakalandığında Srebrenitsa soykırımında ve 1992-1995 yılları arasında işgal altında tutulan Saraybosna'daki katliamda en az 8.000 Müslüman'ın katledilmesinden suçlu bulunmuştu. İşte kendisi de burada yıllarca yattı ve 2021 yılında başvurusu sonrasında İngiltere'ye nakledildi.

Tabii ki bakıldığında bir başka Ratko Mladić var. 82 yaşında kendisi. İşte o hala burada yatıyor ve bu görmüş olduğunuz ve sıkı güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu bu noktada kendisinin Sırbistan'da kalan ömrünü geçirmek istediği bir başvurusu yapıldı. Bu da mayıs ayında gerçekleşmişti. Bu mayıs ayında gerçekleşmesine de bakıldığında nasıl bir karar çıkacak bunu da bekleyip görmek lazım. Fakat sağlık durumunun pek iyi olmadığını öne süren avukatlar artık bundan sonraki kalan süreyi de ömrünün Sırbistan'a geçirmek için oraya nakledilmesini istediler. Böyle de bir başvuru var.

Az önce de söylediğim gibi çok az bir ihtimal olsa dahi şu anda bir anlamda Gazze'de gerçekleşen bu soykırımın sorumlusu olarak ön plana çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ın olası bir ihtimal, bu kapıdan içeri girebilir bir ihtimali var. Biz de A Haber olarak işte bu Scheveningen'deki bu hapishanenin önünden bu yayını gerçekleştiriyor ve ileride şayet tutuklanır gözaltına alınır da buraya getirilir ve yargılanmaya başlarsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde işte bu görmüş olduğunuz bu noktada kendi kalan ömründe geçirecek. Tabii ki temenniler genel de bu yönde. Kolay bir süreç olacak mı? Tabii ki çok zor.