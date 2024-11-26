Filistin Dışişleri Bakanı A Haber’e konuştu: Netanyahu savaş suçlusu olarak damgalanmalı!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'nda A Haber'e özel açıklamalar yaptı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Riyad Maliki'nin açıklamalarından satır başlıkları;

"Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu konu ile ilgili 64 ülke ve kuruşluşu dinliyor. Liderlerin Gazze ile ilgili yaptıkları eylemlere ilişkin tüm belgeleri okuyor. Bildiğiniz gibi Netanyahu ve Gallant savaş suçlusu olarak damgalandılar. Bunun İsrail siyaseti üzerinde muazzam bir etkisi var."

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Maliki, Netanyahu'nun İsrail siyaseti için de bir yük haline geldiğini ifade etti.

"Şimdi İsrail'e destek veren ülkeler ve İsrail'in kendisi için Netanyahu'nun yük haline geldiğine dikkat çekmek istiyoruz. Karar Netanyahu beraberindekilerin siyasi yaşamının sona erdirilmesini hızlandırabilir. Ancak yasal süreçlere müdahale etmediğimizi biliyorsunuz. Açıkçası biz Filistinli liderler olarak kararın adalete kısmen cevap verdiğine inanıyoruz."

Maliki, savaş sonrası Gazze'de meşru Otorite'nin Filistin olması gerektiğine dikkati çekti.

"Herkesin savaştan sonra Gazze'de meşru otorite konusunda Filistin Yönetimi'ne alternatif olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu tam olarak sadece bizim veya Müslüman ülkeler arasında değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile de tartıştığımız bir konu. Gazze'de kimin otorite olacağına karar veren İsrail değil Gazze'liler olmalı. Asıl otorite Filistin halkı olduğu için kimse geri dönüşümüzü engelleyemez."

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki (A Haber Arşiv)

Lübnan Dışişleri Bakanı ile de görüşme gerçekleştirdi.

"Konuştuğumuz konuları tam olarak açıklayamam ama Batı Şeria ve Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da İsrail saldırganlığı var. Bu konuda bilgi aktarımında bulunduk. Farklılıkları, benzerlikleri ve beklentileri görmeye çalışıyoruz."