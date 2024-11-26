Kerkük’te tartışmalı nüfus sayımı! Demografik yapı mı değiştirilmeye çalışılıyor? | A Haber’de çarpıcı açıklama

Irak'ta 27 yıl sonra yapılan genel nüfus sayımında usulsüzlük iddiaları gündeme gelmişti.

İddiaya göre, yapılan sayımda Kerkük ve Türkmeneli'ne başka ülkelerden kişiler getirildi, şehirlerin nüfusunu fazla gösterildi. Böylece demografik yapı sistematik olarak değiştirilmek istendi.

Ülkede en son 1997 yılında yapılan nüfus sayımı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok şehirlerini kapsamamıştı.

Her 10 yılda bir yapılması gereken sayım ABD'nin 2003 sonrası Irak'ı işgal etmesiyle yaşanan çeşitli şiddet olaylarından dolayı yapılamamıştı.

Bu sayımda vatandaşların etnik ve mezhep aidiyetlerine ilişkin sorular sorulmuyor. Iraklılara sadece Müslüman veya Hristiyan oldukları yönünde sorular yöneltiliyor.

TÜRKMENLER IRAK NÜFUS SAYIMI BAŞLAMADAN İHLALLER YAŞANDIĞINI DUYURDU

Irak Türkmen Cephesi (ITC), geçtiğimiz gün 20.11.2024 yaptığı açıklamada, genel nüfus sayımı başlamadan ihlallerin yaşandığını paylaşarak, nüfus sayımı arifesinde Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden Kerkük'e yüzlerce ailenin getirildiğini vurguladı.

Gelen ailelerin Kerküklü olmadıklarının tespit edildiğine dikkati çekilen açıklamada, bu adımın Kerkük'ün gerçek kimliğini ve demografisinin değiştirilmesine yönelik olduğunun altı çizildi.

ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de nüfus sayımı öncesi PKK terör örgütü kontrolündeki Mahmur Kampı'ndan kişilerin, Kerkük şehrine yerleştirildiğini söyledi.

Söz konusu nüfus sayımının Türkmenlerin Irak'taki varlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Salihi, sayımın Kerkük'te 140. maddenin baz alınarak yapılmasını kabul etmediklerini ve bunu Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye de ilettiklerini kaydetti.

TÜRKİYE'DEN "KERKÜK" AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'taki nüfus sayımı bağlamında Kerkük'e yönelik gerçekleşen nüfus hareketliliği hakkında bir açıklama yaptı. Türkiye olarak, tüm kurumlarla, Irak Türkmenlerinin yanında durduklarını, hak ve menfaatlerini gözettiklerini belirten Keçeli, bu çerçevede, Irak ile Türkiye arasında dostluk köprüsü teşkil eden ve Kerkük'te yoğun bir nüfusa sahip olan Türkmen soydaşların huzur ve güvenliklerinin, bu ülkeyle ikili ilişkilerdeki temel önceliklerden olduğunu kaydetti.

Keçeli, Irak'ta uzun yıllar sonra yapılmakta olan nüfus sayımı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürtlerin Kerkük'e yoğun şekilde intikallerine dair kamuoyuna da yansıyan gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.

"Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir." ifadesini kullanan Keçeli, bu usulsüzlüğün, aslında Kerküklü olmayan kitlelerin oldubittiyle Kerkük nüfusuna dahil edilmesi sonucunu doğuracağı ve bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceğinin açık olduğunu vurguladı.

Sözcü Keçeli, şunları kaydetti: "Irak yetkili makamlarının, son yüzyıldır sayısız katliam ve zulme maruz kalmış Türkmen soydaşlarımızın, nüfus sayımı kapsamında yaşanan bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha mağdur edilmesine müsaade etmemesini bekliyoruz. Kerkük'teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının, vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir."

Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salih, A Haber ekranlarında çapıcı açıklamalarda bulundu.

Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salih'in açıklamaları şöyle: "Kuzey Irak bölgesel yönetimi dahil olmak üzere aslında uzun yıllar oldu Irak'ta nüfus sayımının yapılmaması. Son 1997 senesinde yapılmıştı. 20-21 Kasım tarihlerinde ülke genelinde dışarı çıkma yasağı ile birlikte sayım işlemi yapıldı. Ancak bir gün öncesinde yani 19 Kasım'da da ülke genelinde tatil verilmişti. Maalesef ki iller arası sınır kapıları da kapanmıştı. İller arası giriş ve çıkışlar da yoktu. Ancak Kuzey Irak bölgesel yönetiminde özelikle de Süleymaniye harbinde yüzlerce araç Kerkük'e akın etti, diyebiliriz. Hatta binlerce aile buraya giriş yaptı.

"GÜVENLİK GÜÇLERİ HEMEN DEĞİŞTİRİLDİ"

Çok enteresan bir nokta var ki o da o esnada o güne dair bu bölgelerde bulunan yani kontrol noktalarında güvenlik güçleri yoğun bir şekilde güvenliği sağlıyordu. Ancak o süre zarfı içerisinde güvenlik güçleri hemen değiştirildi. Kerkük'te buluna Reşit Otel'de gizli odalarda toplantı halinde vali seçilen Kerkük'ün başındaki şahıs bir tehditlerle yola çıkarak bu görev dağılımını hatta sınırdaki o güvenliğin değiştirilmesi hususunda bir el atmış diyebiliriz. Bununla birlikte 20-21 Kasım tarihlerinde sayım yapıldı hala da bu işlem devam ederken Kerkük bundan sonraki süreçte sonuçları açıklamayacak bunu bilgisini verelim. Evet Başbakan Sudani tarafından açıklama yapıldı. "Irak genelinde Hem mülteciler, hem yabancılar dahil olmak üzere nüfusun 45 milyon 407 bini aştığını söyledi.

"SEÇİM İÇİN KANDIRILDIK" İFADELERİNİ DİLE GETİRMİŞLER

Ancak bunun içerisinde Kerkük ile ilgili net bir bilgi, net bir rakam yok. Bu süre zarfı içerisinde dışarı çıkma yasağı iki günden sonra cumartesi gününe kadar yine iller arası aslında kontrol noktaları kapalıydı. Bu aileler oradan Kerkük'e doğru geldiler. Bu sefer geri dönüşte onlar için sıkıntı oldu. Yani çıkış yapmadılar yada Erbil ile Süleymaniye'ye giriş yapmadılar. Bu da akıllarda soru işaret oldu. Hatta oradaki vatandaşlara mikrofon uzatıldığında "seçim için kandırıldık" ifadelerini dile getirmişlerdi. Sanki bir seçim havasıyla buraya gelmişlerdi.

SEÇİMİ ETKİLER Mİ?

Peki, bundan sonraki süreçte neler olacak? Seçimi etkiler mi? Bundan sonraki süreçte Kerkük daha kritik bir hale geldi. Çünkü biliyorsunuz ki Kerkük'te 18 Aralık 2023 tarihinde İl Meclis Seçimi yapılmıştı. Ama bir türlü merkezin yerel hükümet Kerkük'te kurulamamıştı. Daha sonra Reşit'te, Bağdat'ta gizli odalarda bir toplantı gerçekleşti. Ama Kerkük Valisi güya seçildi ancak Türkmenler kesinlikle buna karşı olduklarını dile getirdiler. Hatta bir takım bazı Arap Komisyonları'da buna karşı olduklarını dile getirmişlerdi hatta boykot etmişlerdi. Bundan sonraki süreçte ise Kerkük'te İl Meclisi bundan sonraki toplantılara katılmayacaklarını dile getirdi. Bununla ilgili de Fedaral Mahkemeden kara açıklanmadı. Biliyorsunuz ki Türkmenler bununla ilgili mahkemeye başvuruda bulunmuşlardı. Nihai karar ne zaman açıklanacak belli değil. Anacak Aralık'ın 4'ünde açıklanacak gibi tahminler yürütülüyor. Kerkük'ün geleceğinde neler olacak bizlerde merak bekliyoruz."