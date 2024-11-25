Almanya'dan kalkan kargo uçağı Litvanya'da evin üzerine düştü! Avrupa basını Rusya'yı suçladı
Almanya'nın DHL firmasına ait bir kargo uçağı Litvanya'da Vilnius Havalimanı yakınlarında bir evin üzerine düştü. Uçağın 1993 model Boeing 737-400 olduğu tespit edilirken Avrupa basınında çarpıcı iddialar yer aldı. Yapılan haberlerde uçağın düşmesinin Rus sabotajı olabileceğine dikkat çekildi. Nitekim Almanya güvenlik yetkilileri kargo şirketlerinde "Bilinmeyen kişiler tarafından gönderilen alışılmışın dışında yangın çıkarıcı cihazlar" konusunda uyarmıştı.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının, Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü. İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.
KURTARMA OPERASYONLARI SÜRÜYOR
Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.
GECE SAATLERİNDE DÜŞTÜ
Uluslararsı hava trafik platformu Flightradar, "DHL'e ait bir Swiftair 737-400 tipi yolcu uçağı, bu sabah saat 03:30 civarında Vilnius'a iniş yapmaya çalışırken pistin hemen dışında bir yerleşim alanına düştü" açıklamasını yaparak uçağın uçuş rotasına ilişkin bilgiler paylaştı.
UÇAK 1993 MODEL
Leipzig'den 02:08'de ayrılan ve 03.30 sularında düşen uçağın 1993 yılında inşa edilen Boeing 737-400 EC-MFE olduğu tespit edildi. Öte yandan geride bıraktığımız aylarda Almanya ve İngiltere'deki DHL lojistik merkezlerinde bulunan patlayıcı cihazlar uluslararası soruşturmalara yol açmıştı.
AVRUPA BASINI... "RUS SABOTAJI"
Bu doğrultuda Avrupa basını "Rus sabotajı" ihtimaline dikkat çekti. İsviçre merkezli Blick gazetesi, "Almanya'da artan Rus sabotaj vakalarıyla bir bağlantı olduğu göz ardı edilmiyor" ifadelerini kullandı.
Lüksemburg merkezli Lessentiel de Rus sabotajı olabileceğini işaret etti.
NE OLMUŞTU?
Avrupalı güvenlik yetkilileri, "şüpheli Rus ajanlarının" Almanya'daki bir kargo uçağına yangın çıkarıcı cihazlar sokmayı planladığını iddia etmişti.
Bunun Kuzey Amerika'ya gidecek uçaklara yönelik gelecekteki saldırılar için bir deneme olabileceği söylenmişti.
Litvanya'da düşen Alman uçağına bağlı olduğu kargo şirketine ait bir başka uçakta da geride bıraktığımız aylarda yangın çıkmıştı. Başlatılan soruşturmalarda Rus sabotajı ihmali üzerinde durulmuştu. Olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklanmıştı.