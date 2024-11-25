Almanya’dan kalkan kargo uçağı Litvanya’da evin üzerine düştü! Avrupa basını Rusya’yı suçladı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının, Vilnius Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir binaya düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

BİNANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında bir binanın üzerine düştü. İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

Olay yerinden bir kare (AFP)

KURTARMA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.

Litvanya'da düşen Alman kargo uçağı (ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

GECE SAATLERİNDE DÜŞTÜ



Uluslararsı hava trafik platformu Flightradar, "DHL'e ait bir Swiftair 737-400 tipi yolcu uçağı, bu sabah saat 03:30 civarında Vilnius'a iniş yapmaya çalışırken pistin hemen dışında bir yerleşim alanına düştü" açıklamasını yaparak uçağın uçuş rotasına ilişkin bilgiler paylaştı.

UÇAK 1993 MODEL



Leipzig'den 02:08'de ayrılan ve 03.30 sularında düşen uçağın 1993 yılında inşa edilen Boeing 737-400 EC-MFE olduğu tespit edildi. Öte yandan geride bıraktığımız aylarda Almanya ve İngiltere'deki DHL lojistik merkezlerinde bulunan patlayıcı cihazlar uluslararası soruşturmalara yol açmıştı.

Avrupa basını kazayı ʺRus sabotajıʺ olarak yorumladı (ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

AVRUPA BASINI... "RUS SABOTAJI"



Bu doğrultuda Avrupa basını "Rus sabotajı" ihtimaline dikkat çekti. İsviçre merkezli Blick gazetesi, "Almanya'da artan Rus sabotaj vakalarıyla bir bağlantı olduğu göz ardı edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Lüksemburg merkezli Lessentiel de Rus sabotajı olabileceğini işaret etti.

Avrupa basını kazayı ʺRus sabotajıʺ olarak yorumladı (ahaber.com.tr / Ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?



Avrupalı güvenlik yetkilileri, "şüpheli Rus ajanlarının" Almanya'daki bir kargo uçağına yangın çıkarıcı cihazlar sokmayı planladığını iddia etmişti.

Bunun Kuzey Amerika'ya gidecek uçaklara yönelik gelecekteki saldırılar için bir deneme olabileceği söylenmişti.



Litvanya'da düşen Alman uçağına bağlı olduğu kargo şirketine ait bir başka uçakta da geride bıraktığımız aylarda yangın çıkmıştı. Başlatılan soruşturmalarda Rus sabotajı ihmali üzerinde durulmuştu. Olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklanmıştı.