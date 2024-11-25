İsrail medyasında skandal Türkiye listesi! Başkan Erdoğan’ın hedef aldılar, terör örgütüne destek verip Trump’a çağrı yaptılar!

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post, Siyonistlerin Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyonist medyanın bugün yayınladığı küstah analizde Türkiye ve ABD ilişkileri ele alındı ve "Erdoğan'ın Türkiye'si neden ABD ve NATO'nun güvenlik çıkarlarını baltalıyor?" başlığı atıldı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post Türkiye'yi hedef alan alçak bir analiz yayınladı

Analizde önce Başkan Erdoğan'ın ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ı telefonla tebriğine ve ardından Türkiye'ye davetine yer verildi. Bir başkanın yeni bir yönetimin ilk dış ziyareti için gittiği yerin güçlü bir sembolik anlamı olduğu vurgulanan analizde, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretleri eleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (AFP)

TRUMP YÖNETİMİNDEN KÜSTAH İSTEK

Donald Trump'ın Barack Obama gibi Türkiye ile ilişkilerini "iyi tutmaya" ve Başkan Erdoğan ile bir anlaşma yapmaya meyilli olabileceği söylenen analizde Donald Trump'ın ekibinin, Türkiye'yi Filistin direniş örgütü Hamas'ı desteklediği için "terörü destekleyen ülkelerin kara listesine" alması gerektiği yazıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (AFP)

Alçak analizde şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan, İsrail'i düşman olarak görüyor ve terörizmini Türkiye topraklarından planlayan Hamas'a destek veriyor, savunuyor ve koruma sağlıyor."

PKK'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Alçak analiz, Türkiye'nin doğusunda onlarca askerimizi şehit eden PKK terör örgütüne övgüler yağdırdı. PKK için "Bu militan grup, on yıllardır kuşatılmış bir azınlık olarak Türkiye'de Kürt hakları için mücadele ediyor." denildi.

Ayrıca analizde Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ABD'nin bölgedeki müttefiki YPG'yi zayıflattığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (AA)

MEHMETCİK OCAĞINA DİL UZATTI

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğu hatırlatılan analizde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, "Türkiye, ABD'nin önemli bir güvenlik ortağıdır." sözlerine yer verildi. Mehmetcik ocağını da analizinde kirli emeline dolayan gazete "Çoğu Amerikalı, NATO'nun ikinci büyük ordusunun Müslüman Kardeşler'in Amerikan karşıtı İslamcı ideolojisini izleyen otoriter bir lider tarafından yönetildiğinin farkında değil." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT MADDELERİ SIRALANDI

Başkan Erdoğan'ın Amerikan düşmanlığıyla itham edildiği skandal analizde Donald Trump yönetiminin Türkiye'den talep etmesi gerekenler altı maddelik bir liste olarak sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump (AFP)

Analizde terör örgütü YPG'ye karşı verilen mücadelenin sona ermesi, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına nokta koyması, S-400 füzelerinin Rusya'ya iadesi, İran ile ekonomik işbirliğinin sona erdirilmemesi halinde ambargo uygulanması ve F-16 savaş uçakları satışının yeniden gözden geçirilmesi gibi akıl almaz maddeler sıralandı. Ayrıca Washington'dan İncirlik Üssü'nün kaldırılacağını söyleyerek Türkiye'yi tehdit etmesi istendi.

20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak Trump'tan Türkiye'yi İran'la aynı çizgide görmesini ve Hamas'a verdiği destek nedeniyle cezalandırmasını isteyen yazı, ABD'nin İsrail yanlısı yeni dış politika ekibinin Ankara'nın canını sıkabileceğini ileri sürdü.