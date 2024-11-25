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Gazze’deki katliamın acı bilançosu: Can kaybı 44 bin 235’e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 16:26
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Gazze’deki katliamın acı bilançosu: Can kaybı 44 bin 235’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 235’e, yaralananların sayısının ise 104 bin 638'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 235'e, yaralı sayısının ise 104 bin 638'e yükseldiği belirtildi.

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