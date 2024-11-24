Telif hakkı davasında yapay zeka müdahalesi! OpenAI verileri "yanlışlıkla" sildi

Wired sitesinin haberinde, The New York Times'ın avukatlarının OpenAI ile ilgili iddialarına yer verildi.

Buna göre, OpenAI çalışanlarının, avukat ekibinin 150 saatten fazla zaman harcayarak "potansiyel kanıt" olarak çıkardığı verileri "yanlışlıkla" sildiği öne sürüldü.

OpenAI'ın "yanlışlıkla silinen" verilerin çoğunu geri getirmeyi başardığı belirtilirken, avukatlar orijinal dosya adlarının ve klasör yapılarının hala eksik olduğunu ifade etti.

KASITLI SİLİNDİĞİ İDDİALARINA YANIT

Öte yandan avukatlar, söz konusu durumun "kasıtlı olduğuna inanılması için bir sebep olmadığını" da belirtti.

Gazeteden konuya ilişkin açıklama gelmezken, OpenAI'ın sözcülerinden Jason Deutrom, Wired'a yaptığı açıklamada, "Yapılan nitelendirmelere katılmıyoruz ve yanıtımızı yakında sunacağız." dedi.

Mahkemenin kararı üzerine, OpenAI, The New York Times'ın, "yapay zeka teknolojilerinin eğitim" verilerinin bir kısmına ulaşabilmesine izin vermişti.

"TELİF HAKKI" DAVASI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.

Ardından şubatta OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürmüştü.