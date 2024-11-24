6 İsrail askeri intihar etti! Binlercesi akıl sağlığı tedavisi görüyor

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, son aylarda en az altı İsrail askerinin intihar ettiğini duyurdu. Gazete, ölümlerin başlıca nedeninin Gazze Şeridi ve Güney Lübnan'daki uzun süreli savaşların yol açtığı ciddi psikolojik sıkıntılar olduğunu belirtti.

Soruşturma, İsrail ordusunun yıl sonuna kadar resmi rakamları açıklama sözüne rağmen henüz resmi rakamları açıklamaması nedeniyle gerçek intihar sayısının daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.

Çocuklara zalimce davranan İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde (Arşiv)

Rapor, İsrail ordusunda daha geniş bir ruh sağlığı krizini vurguluyor. Binlerce asker askeri ruh sağlığı kliniklerinden veya saha psikologlarından yardım istedi ve etkilenenlerin yaklaşık üçte biri travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) belirtileri gösteriyor.

Araştırmaya göre, savaşta psikolojik travma yaşayan asker sayısının, fiziksel yaralanma yaşayan asker sayısını geçebileceği belirtiliyor.

İsrail işgal güçleri (Arşiv)

Gazete, uzmanların, askeri operasyonların tamamlanması ve birliklerin normal hayata dönmesiyle birlikte bu ruh sağlığı krizinin tam boyutunun ortaya çıkacağını söylediğini aktardı.

BİN 700 ASKER PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Mart ayında İsrail ordusunun ruh sağlığı departmanı başkanı Lucian Tatsa-Laur, Haaretz'e verdiği demeçte, yaklaşık 1.700 askerin psikolojik tedavi gördüğünü söylemişti.

İsrail işgal güçleri işlediği soykırım nedeniyle psikolojik sorunlarla karşı karşıya (Arşiv)

O zamandan bu yana ortaya çıkan çok sayıda rapor, Gazze ve Güney Lübnan'daki uzun süreli konuşlanmalar nedeniyle binlerce askerin ruhsal sağlık sorunları yaşadığını gösteriyor.

GAZZE 2DE 44 BİNDEN FAZLA KİŞİ ACIMASIZCA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırıları nedeniyle bölgedeki gerginlik tırmanırken, Hamas'ın geçen yılki direniş saldırısından bu yana çoğunluğu kadın ve çocuk 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çocuklara zalimce davranan İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde (Arşiv)

Gazze'deki soykırımın ikinci yılı, uluslararası alanda giderek artan bir kınamaya yol açarken, bazı kişiler ve kurumlar saldırıları ve yardımların ulaştırılmasının engellenmesini, bir nüfusu yok etmeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak niteledi.

İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'nde (Arşiv)

NETANYAHU'YA TUTUKLAMA KARARI

İsrail ayrıca Gazze'ye karşı yürüttüğü ölümcül savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla karşı karşıya.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Perşembe günü tarihi bir adım atarak, Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarında işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

İsrail işgal güçleri işlediği soykırım nedeniyle psikolojik sorunlarla karşı karşıya (AA)

LÜBNAN'DA SAVAŞ

İsrail işgal güçleri soykırımı Lübnan'a da taşıdı ve İsrail, Gazze savaşının başlamasından bu yana İsrail ile Hizbullah arasında bir yıldır devam eden sınır ötesi savaşı tırmandırarak ülke genelinde ölümcül saldırılar başlattı.