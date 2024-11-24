Batı medyasını korku sardı: Putin İngiltere’yi felç etmeye hazır!

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ukrayna geçtiğimiz günlerde Rus topraklarını ABD ve İngiliz yapımı füzelerle vurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile tırmanan gerilimin gölgesinde savunma sanayi temsilcileri ve füze sistemleri geliştiricileri ile bir araya gelmişti. Putin toplantıda, Ukrayna'daki bir askeri tesise fırlatılan yeni Oreşnik füzesi ile ilgili açıklama yaptı.

"OREŞNİK SİSTEMLERİNİN TESTLERİNE DEVAM EDECEĞİZ"

Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için ABD balistik füzelerini ve İngiliz seyir füzelerini kullanmasının bu adımı tetiklediğini belirten Putin, "Bugün dünyada böyle bir füzeye (Oreşnik) karşı koyacak ve onu önleyecek hiçbir araç bulunmadığını eklemeliyim. Bir kez daha vurguluyorum: Bu yeni sistemi test etmeye devam edeceğiz. Seri üretime geçilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanarak, kullanıma hazır bir stoka da sahip olduklarını söyledi.

Fotoğraf: EPA

Oreşnik füzesinin stratejik bir nükleer silah olmadığını kaydeden Putin, "Vurucu gücü sayesinde, özellikle toplu olarak ve Rusya'nın sahip olduğu diğer uzun menzilli sistemlerle birlikte kullanıldığında, düşman hedeflerine karşı kullanımının sonuçları etki ve güç açısından stratejik bir silahla karşılaştırılabilir olacaktır" diye konuşmuştu.

Rusya'dan gelen eylemler ve açıklamalar Batı'da tedirginlik yarattı.

"PUTIN İNGİLTERE'Yİ FELÇ ETMEYE HAZIR "



İngiliz Telegraph gazetesinin 'Putin İngiltere'yi felç etmeye hazır' başlıklı haberine göre, bakan Pat McFadden, Putin'in İngiltere'ye yönelik "istikrar bozucu ve zayıflatıcı" bir elektronik saldırıyı (siber saldırı) tetiklemeye hazır olduğunu belirtiyor.



İngiliz bakana göre, Rusya siber alanda son derece agresif ve pervasız. Üstelik stratejik olarak avantaj elde etmek ve Ukrayna'yı destekleyen ülkeleri 'aşağılamak' istiyor. Bu da İngiltere'yi öncelikli hedeflerden biri haline getiriyor.