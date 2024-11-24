Yunan siyasetinde Başkan Erdoğan damgası! Türkiye ile yakınlaşma iktidar partisini ikiye böldü

Son 18 ayda Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan altı kez bir araya geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında Atina'da yapılan toplantıda ise 10'dan fazla ikili iş birliği anlaşması imzaladı.

Dışişleri Bakanları George Gerapetritis ve Hakan Fidan bu ayın başlarında Atina'da bir araya geldi. Gerapetritis ve Fidan önümüzdeki haftalarda tekrar bir araya gelecek. Erdoğan ve Miçotakis ise 2025'in başlarında Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde yeniden (YDİK) bir araya gelecek.

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

Uzmanlar mevcut ikili sorunların çözümüne dair yeni bir diyalog sürecinin 2025'te yeni bir ivme kazanma olasılığını yüksek tutuyor.

POZİTİF İKİLİ İLİŞKİLER İKTİDAR PARTİSİNİ İKİYE BÖLDÜ

Almanya merkezli dünyaca ünlü Politico dergisi, yayınladığı analizde Türkiye Yunanistan ilişkilerini merceğine aldı.

Ezeli iki rakip ülkenin son dönemdeki istikrarlı ve pozitif ilişkilerinden övgüler yağdıran dergi, Türkiye ile ilişkilerin pozitif seyretmesinin Yunanistan iktidar partisini ikiye böldüğünü belirtti.

Politico dergisi Türkiye Yunanistan ilişkilerindeki pozitif ivmenin Yunan iktidar partisinde bölünmeye yol açtığını belirtti

"MİÇOTAKİS DİPLOMATİK ÇEVRELERCE YAKINDAN İZLENİYOR"

Analizde "Yunanistan'ın, baş rakibi Türkiye ile ilişkilerini yeniden inşa etme konusunda ne kadar ileri gitmesi gerektiği konusundaki anlaşmazlık, Atina'daki iktidar partisindeki önemli fay hatlarını açığa çıkarıyor." denildi.

Her iki ülkenin de NATO üyesi olduğu hatırlatılan analizde, Yunanistan ile Türkiye arasındaki siyasi gerginliklerin ve askeri oyunların Doğu Akdeniz'deki güvenliğe yönelik sürekli bir tehdit oluşturduğuna değinildi ve şöyle denildi:

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"Bu nedenle Başbakan Miçotakis'in Ankara ile yakınlaşma yönündeki son girişimleri diplomatik çevrelerde yakından izleniyor."

MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE ELEŞTİRİSİ

Analize göre son 16 ayda iki hükümet köprüleri yeniden inşa etmek için bazı girişimlerde bulunurken, Miçotakis en sert eleştirileri kendi muhafazakar Yeni Demokrasi partisinin milliyetçi saflarından aldı. Bu gerginlikler, Miçotakis'in 16 Kasım'da seleflerinden Antonis Samaras'ı partiden uzaklaştırmasıyla doruk noktasına ulaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNE BOĞUN EĞDİNİZ"

Samaras, Miçotakis'i Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la "hafifmeşreplikler" yapmakla suçlayarak Ankara ile diplomasiyi eleştiren önde gelen isimlerden biri haline geldi.

Yunanistan eski Başbakanı Antonis Samaras