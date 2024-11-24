BAE’de İsrail ordusunun üst düzey subayına operasyon! Haham’ın cesedi parça parça bulundu

İsrail ordusunda üst düzey görev yapan Haham Tzvi Kogan, İsrail- BAE normalleşmesi çalışmalarının başındaki isim olarak gittiği Abu Dabi'de öldürüldü.

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana İsrail işgal güçlerinin kendisinden haber alamadığı bilgisi üzerine Abu Dabi İstihbarat Teşkilatı ile İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad inceleme başlattı.

Kogan'ın Filistin topraklarında yaşayan yerleşimci aile üyeleri, kendisiyle en son çarşamba günü iletişime geçtiğini söyledi ve Mossad'a göre, son olarak perşembe günü öğle saatlerinde Dubai'de görüldü. Kogan'ın gün içinde planlanmış toplantılara gelmemesi ve Siyonistlerle hiç temasa geçmemesi; İsrail'in Abu Dabi'deki temsilcilerini harekete geçirdi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth İsrail ordu subayı Tzvi Kogan'ın öldürüldüğünü duyurdu

İsrail'in önde gelen yayınlarından Kanal 12'nin haberine göre, İsrail istihbarat yetkilileri son iki gün içinde soruşturmaya destek vermek üzere BAE'ye gitti.

İncelemelere göre Kogan arabasını Al-Ain şehrine sürdü ve arabası Mossad tarafından orada terk edilmiş halde bulundu. Kogan'ın telefonu kapalıydı. İlk incelemede, çarşıdan çıkarken kendisini üç Özbek'in takip ettiği ortaya çıktı ve onu öldürenlerin de onlar olduğundan şüphelenildi.

BEBEK KATİLİNİ İNİM İNİM İNLETTİLER

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Özbekler tarafından İran büyükelçiliğinde kaçırılıp öldürüldüğü iddia edilen Çabad Abu Dabi elçisi Haham Kogan'ın cansız bedeninin Abu Dabi'den yarım saat uzaklıkta ve arabasının içinde işkence edilmiş bir vaziyette bulunduğu bildirildi.

İsrail ordu subayı Tzvi Kogan (Arşiv)

Abu Dabi'deki İsrail Büyükelçiliği yaptığı açıklamada bebek katili subay Kogan'ın parçalanmış cesedini bulmaktan derin üzüntü duyduklarını bildirerek "İsrail Devleti mutlaka harekete geçecek ve onun ölümünden sorumlu suçluları adalet önüne çıkaracaktır." dedi.

MOSSAD TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Soruşturmayı yürütmek üzere Abu Dabi'ye giden Mossad yetkilileri, cinayeti işlediği iddia edilen Özbek asıllı şüphelilerin uçakla güvenli bir şekilde Türkiye'ye gittiğini öne sürdü. İsrail basını Mossad'ın Türk İstihbarat yetkilileriyle çalışmak istediğini belirtti.

İsrail ordu subayı Tzvi Kogan (Arşiv)

SİYONİSTLERE UYARI: KENDİNİZİ BELLİ ETMEYİN

Haham Kogan'ın öldürülmesinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi (NSH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması yönündeki uyarılarını güncelledi. İsrail yönetimi, "zorunlu durumlar" haricinde İsrailli asker ve sivillerin BAE'ye seyahat etmesini yasakladı.

İsrail yetkililerince yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızı İsrail ve Yahudi nüfusuyla bağlantılı işyerlerine, toplanma ve dinlenme yerlerine gitmekten kaçınmaya ve kamuoyunda daha fazla dikkatli olmaya çağırıyoruz. İsrail sembollerinin açıkça taşımaktan kaçınmak; yerel güvenlik güçleriyle işbirliği yapmak, onların talimatlarına uymak ve terör faaliyetlerine maruz kalırsanız derhal haber vermek; seyahat bilgilerinizi sosyal ağlarda yayınlamaktan ve fotoğraf yayınlamaktan kaçınmak; gezi öncesinde ve gerçek zamanlı olarak ziyaret ayrıntılarının belirtilmesi; genel olarak sosyal ağlardaki profillerin kilitlenmesi ve paylaşımlardan kaçınılması; ülkeye gelen ziyaretçilerin trafiği azaltmak, güvenli alanlarda kalmaları tavsiye edilmektedir."

İsrail ordu subayı Tzvi Kogan (Arşiv)

"İSRAİL-BAE NORMALLEŞMESİNİN" BAŞINDAKİ İSİMDİ

15 Eylül 2020'de Emirlik-İsrail ilişkilerini Amerikan himayesinde normalleştirmek için bir anlaşma imzalandı ve BAE, Mısır ve Ürdün'den sonra İsrail ile tam diplomatik ilişkiler kuran üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ordusunun üst düzey subayı Abu Dabi'de öldürüldü (The Times of Israel)

Kogan, İsrail-Moldova çifte vatandaşı olup, İsrail'in 2020'nin sonlarında BAE ile ilişkilerini normalleştirmesinden bu yana Abu Dabi Çabad şubesinin başındaki isimdi.

İsrail ordusunun üst düzey subayı Abu Dabi'de öldürüldü (The Times of Israel)

Haham Kogan aynı zamanda Abu Dubai'deki Rimon adlı bir süpermaketin işletmeciliğini yapıyordu.