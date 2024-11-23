Ukrayna Kursk’a ABD füzesiyle saldırdı!

Rusya Ukrayna savaşı her geçen gün yeni bir boyuta ulaşıyor.

Ukrayna'dan geçtiğimiz gün gelen açıklamada Rusya'nın ilk kez kıtalar arası balistik füzeyle saldırdığı belirtilmişti. Rusya'nın savaşta yeni bir boyuta geçtiği düşünülürken Rus kaynaklarından yeni bir açıklama geldi.

Kaynaklar, Ukrayna'nın Kursk'a ABD füzesiyle saldırdığını açıkladı. Açıklamada, "Kursk bölgesine en az 5 ATACMS füzesi fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.