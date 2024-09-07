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Ukrayna'dan İran'a balistik füze çağrısı: Rusya'ya vermeyin

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 15:13
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Ukrayna’dan İran’a balistik füze çağrısı: Rusya’ya vermeyin

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ı, Rusya Federasyonu'na Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere balistik füzeleri göndermekten kaçınmaya çağırdı. Yapılan açıklamada "Uluslararası medyada yer alan haberlerden derin endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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