Trump’ın kabinesi iptal! Adalet Bakanı görevden çekildi yeni isim netleşti

ABD'de ikinci Trump dönemi için kabine şekillenirken hakkındaki suçlamalarla Cumhuriyetçiler arasında faal yaratan Matt Gaetz Adalet Bakanlığı adaylığından çeklidiğini duyurdu.

Gaetz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Momentum güçlü olsa da onayımın Trump/Vance Geçişinin kritik çalışmalarına haksız yere dikkat dağıttığı açık. Gereksiz yere uzayan bir Washington kavgasına zaman harcamak yok, bu nedenle Adalet Bakanı olarak görev yapma değerlendirmesinden adımı geri çekiyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı 1. Günden itibaren hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, Pam Bondi'yi Adalet Bakanlığı koltuğuna getireceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social'dan, Adalet Bakanlığına Florida eyaletinin eski Başsavcısı Bondi'yi aday gösterdiğini belirten Trump, "Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yapmış, suçlulara çok sert davranmış ve sokakları Florida'daki aileler için güvenli hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ve Pam Bondi (Arşiv)

Trump, bakanlığın kendisine ve diğer Cumhuriyetçilere karşı kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık öyle olmayacak. Pam, Adalet Bakanlığını suçla mücadele ve ABD'yi yeniden güvenli hale getirme amacına odaklayacak."

Donald Trump ve Pam Bondi (Arşiv)

GAETZ'DEN BONDİ'YE DESTEK

Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara yol açan Gaetz, X'te yaptığı paylaşımda Bondi'nin "Adalet Bakanlığı'na gerekli reformları getirecek muhteşem bir seçim" olduğunu söyleyerek seçimi destekledi.

Pam Bondi (AFP)

ABD BASINI: DAHA AZ TARTIŞMALI BİR İSİM



ABD basınında Florida'dan iki dönem eyalet başsavcısı olan Bondi, sınırlı hukuki deneyime sahip olan ve daha önce Adalet Bakanlığı tarafından reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla soruşturulan Gaetz'e göre daha az tartışmalı bir isim olarak yorumlandı.

Donald Trump ve Pam Bondi (AP)

TRUMP'A SADAKATİYLE BİLİNİYOR

Financial Times'ın haberine göre Bondi, Trump'ın uzun zamandır müttefiki olan, ilk azil davasında onun hukuki savunma ekibinde yer alan ve başkan seçilen Trump'ın 2020 seçimlerinin sonucunu sorgulama çabalarını savunan, hatta birçok eyalette oylama ile ilgili davaların açılmasını denetleyen bir aday.

Donald Trump ve Pam Bondi (Arşiv)

PAM BONDİ KİMDİR?



Bondi, 2011'den 2019'a kadar ilk kadın Florida başsavcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Trump ile yakın bağları olan etkili bir lobi firması olan Ballard Partners'a katıldı. Trump'ın Beyaz Saray özel kalem müdürü adayı Susie Wiles ile birlikte firmada yaklaşık on yıl çalıştı.

Bondi ayrıca Trump'ın Beyaz Saray'ın yeni gelen özel kalemi olarak seçtiği Susie Wiles'ın bir zamanlar çalıştığı güçlü bir lobi şirketi olan Ballard Partners'da ortak. Şirketin web sitesinde Bondi, kurumsal düzenleme uyum uygulamasının başkanı olarak listeleniyor.

Pam Bondi (EPA)

Adalet Bakanlığı belgelerine göre, 2019 ve 2020'nin bazı kısımlarında Washington'daki Katar Büyükelçiliği'nde "insan ticaretiyle mücadele çabaları" için çalışmak üzere kayıtlıydı. Ayrıca General Motors ve Amazon için de lobi çalışmalarında yer aldı.

CUMHURİYETÇİLER BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Cinsel taciz, seks ticareti ve yasa dışı uyuşturucudan soruşturma geçiren Matt Gaetz Cumhuriyetçiler arasında da tartışmaya sebep olmuştu. Cumhuriyetçiler Matt Gaetz'in adaylığına karşı çıkarken Temsilcisi Taylor Greene ise Gaetz ise Cumhuriyetçileri açıkça tehdit etmişti.

Matt Gaetz (WP)

Taylor Greene, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yönelik çok sayıda saldırı ve cinsel taciz ihbarı olduğunu iddia ettiği olayların benzer şekilde tam olarak açıklanmasını talep etmiş ve yolun Epstein dosyalarına kadar gidebileceğini söylemişti.