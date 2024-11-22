Talih tesisatçıya güldü! Tadilat sırasında 30 kilo altın buldu

Avusturya'nın Viyana kentinde tadilat için bir eve giden tesisatçı, tenekenin içinde 30 kilo ağırlığında altın para buldu.

Tesisatçı ilk başta başkentin Penzing bölgesinde tadilatını yaptığı villanın bodrum katından dışarı uzanan gizemli bir ip gördü.

İsmi açıklanmayan tesisatçı ipi çekemeyince küreğe sarıldı.

Kürekle betonu kırdıktan sonra paslı bir metal kutu buldu ve onu açtı.

İçerisinde ünlü Avusturyalı besteci Mozart'ın resimlerinin bulunduğu 30 kilo altın para bulundu.

Avusturya'da bir tesisatçı tadilat yapmaya gittiği evde 30 kiloluk altın buldu (The Irish Sun)

ÖNCEKİ GÜN AYNI YERDE ÇALIŞAN İNŞAATÇILAR ÜŞENDİKLERİ İÇİN İPİ ÇEKMEDİ

Önceki gün bodrumda çalışan bir başka inşaatçı ipi fark etmiş ama görmezden gelmiş ve ganimetten bir pay almayı kaçırmıştı.

Bodrum katında çalışan diğer habersiz inşaatçılar da evlerine eli boş döndü.

EV SAHİBİ İLE TESİSATÇI ARASINDA EŞİT OLARAK PAYLAŞTIRILDI

Avusturya'da bu tür buluntular, bulan kişi ile mülk sahibi arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Avusturya'da bir tesisatçı tadilat yapmaya gittiği evde 30 kiloluk altın buldu (The Irish Sun)

İkinci Dünya Savaşı sırasında gömüldüğü tahmin edilen altın paraların değerinin 2 milyon avro (73 milyon 157 bin TL) olduğu belirtildi. Avusturya'daki yasa gereği bulunan altın para, mülk sahibi ile bulan kişi arasında eşit olarak paylaştırıldı.

DÜNYA'DAKİ DİĞER İLGİNÇ KEŞİFLER

Akdeniz'de bir tüplü dalgıç, yaklaşık 2.000 yıl öncesine ait 30.000 adet antik sikkenin bulunduğu devasa bir hazineye ulaştı.

Batık hazinenin değeri yaklaşık 2,5 milyon sterlin olmasına rağmen, dürüst dalgıç bunları İtalyan yetkililere teslim etti.

Bir diğer şaşırtıcı keşif ise Northamptonshire'daki bir askeri araç koleksiyoncusunun eBay'den satın aldığı bir Irak tankında 2 milyon sterlin değerinde altın külçeleri bulmasıyla gerçekleşti.

Mühimmat bulursa bomba imha ekiplerine göstermek için dizel tankını açarken kendini filme aldı. Bunun yerine 5 kiloluk külçe altın çıkardı.

O da malları yetkililere teslim etti ancak bu yılın başlarında keşke teslim etmeseydim diye itiraf etti ve MailOnline'a yaptığı açıklamada "Teslim ettiğime pişmanım. En azından bunun için bir bulma ücreti almalıydım ama hiçbir şey almadım." dedi.